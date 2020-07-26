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22:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-футболист сборной Англии Лейтон Бейнс завершил карьеру в 35 лет

Бывший футболист сборной Англии 35-летний Лейтон Бейнс завершил карьеру, сообщается на официальном сайте «Эвертона».

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Источник: Спорт РИА Новости

Свой последний матч Бейнс провел в воскресенье — «Эвертон», за который защитник выступал с 2007 года, в чемпионате Англии со счетом 1:3 уступил «Борнмуту».

Всего Бейнс сыграл за «ирисок» 348 матчей в английской премьер-лиге, на его счету 39 голов за клуб в различных турнирах. В составе сборной Англии защитник провел 30 матчей и выступал на чемпионате мира в Бразилии 2014 году.

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