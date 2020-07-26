Экс-футболист сборной Англии Лейтон Бейнс завершил карьеру в 35 лет
Бывший футболист сборной Англии 35-летний Лейтон Бейнс завершил карьеру, сообщается на официальном сайте «Эвертона».
Бывший футболист сборной Англии 35-летний Лейтон Бейнс завершил карьеру, сообщается на официальном сайте «Эвертона».
Свой последний матч Бейнс провел в воскресенье — «Эвертон», за который защитник выступал с 2007 года, в чемпионате Англии со счетом 1:3 уступил «Борнмуту».
Всего Бейнс сыграл за «ирисок» 348 матчей в английской