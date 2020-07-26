«Шахтер» разгромил «Смолевичи» в матче футбольного чемпионата Беларуси
26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский «Шахтер» разгромил «Смолевичи» со счетом 4:0 в последнем матче 19-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский «Шахтер» разгромил «Смолевичи» со счетом 4:0 в последнем матче 19-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Игра в Солигорске прошла при полном преимуществе хозяев. В начале встречи отличился Никола Антич, после перерыва голевой дубль оформил Джасурбек Яхшибоев, который с 12 голами возглавляет бомбардирскую гонку нынешнего первенства, а еще один мяч в свой актив записал Юлиус Секе.
Результаты остальных матчей 19-го тура: БАТЭ (Борисов) — «Минск» — 6:0, «Рух» (Брест) — «Славия» (Мозырь) — 3:3, «Витебск» — «Слуцк» — 2:0, «Ислочь» (Минский район) — «Динамо» (Брест) — 2:0, «Белшина» (Бобруйск) — «Неман» (Гродно) — 0:1, «Энергетик-БГУ» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 1:4, «Динамо» (Минск) — «Городея» — 1:0.
Турнирное положение: БАТЭ — 37 очков (19 матчей), «Шахтер» (Солигорск) — 37 (19), «Неман» (Гродно) — 34 (18), «Динамо» (Минск) — 30 (19), «Торпедо-БелАЗ» — 30 (19), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 29 (19), «Витебск» — 29 (19), «Динамо» (Брест) — 26 (17), «Рух» (Брест) — 26 (19), «Ислочь» (Минский район) — 26 (19), «Славия» (Мозырь) — 23 (18), «Слуцк» — 21 (18), «Городея» — 19 (19), «Минск» — 18 (17), «Смолевичи» — 14 (18), «Белшина» (Бобруйск) — 10 (19).
В следующем туре встречаются:
31 июля
«Слуцк» — «Шахтер», «Динамо» (Брест) — «Витебск»;.
1 августа
«Смолевичи» — «Белшина», «Славия» — «Ислочь», «Неман» — «Динамо» (Минск);.
2 августа
«Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ, «Минск» — «Рух», «Городея» — «Энергетик-БГУ».