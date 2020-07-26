«Шахтер» разгромил «Смолевичи» в матче футбольного чемпионата Беларуси

Игра в Солигорске прошла при полном преимуществе хозяев. В начале встречи отличился Никола Антич, после перерыва голевой дубль оформил Джасурбек Яхшибоев, который с 12 голами возглавляет бомбардирскую гонку нынешнего первенства, а еще один мяч в свой актив записал Юлиус Секе.