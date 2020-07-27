Эдерсон стал обладателем «Золотой перчатки» АПЛ

Источник: AP 2020

Бразилец провёл больше всех сухих матчей в нынешнем сезоне в английской Премьер-лиге.

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Английская Премьер-Лига Все о турнире

Эдерсон принял участие в 35 матчах чемпионата Англии, в 16 встречах он ушёл с поля без пропущенных мячей. Эдерсон стал первым вратарём «Манчестер Сити» после Джо Харта, который ранее завоевал эту награду. Харт получил «Золотую перчатку» по итогам сезона-2014/2015.

Манчестер Сити (Манчестер) Все о команде

Эдерсон перешёл в «Манчестер Сити» летом 2017 года из лиссабонской «Бенфики». Сумма трансфера составила € 40 млн. Контракт 26-летнего голкипера с английским клубом действует до лета 2025 года.