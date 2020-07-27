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10:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Эдерсон стал обладателем «Золотой перчатки» АПЛ

Бразильский вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес стал обладателем «Золотой перчатки».

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Источник: AP 2020

Бразилец провёл больше всех сухих матчей в нынешнем сезоне в английской Премьер-лиге.

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Английская Премьер-Лига

Эдерсон принял участие в 35 матчах чемпионата Англии, в 16 встречах он ушёл с поля без пропущенных мячей. Эдерсон стал первым вратарём «Манчестер Сити» после Джо Харта, который ранее завоевал эту награду. Харт получил «Золотую перчатку» по итогам сезона-2014/2015.

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Манчестер Сити (Манчестер)

Эдерсон перешёл в «Манчестер Сити» летом 2017 года из лиссабонской «Бенфики». Сумма трансфера составила € 40 млн. Контракт 26-летнего голкипера с английским клубом действует до лета 2025 года.

«Манчестер Сити» занял 2-е место в АПЛ и завоевал путёвку в Лигу чемпионов сезона-2020/2021.

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