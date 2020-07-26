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23:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Дрита» в третий раз стала чемпионом Косово по футболу

«Дрита» выиграла чемпионат Косово по футболу сезона-2019/20.

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«Дрита» завоевала титул за один тур до конца турнира и будет представлять Косово в квалификации Лиги чемпионов. Для клуба это третий титул в чемпионатах Косово.

В заключительном, 33-м туре в воскресенье «Дрита» уступила «Балканам» — 1:2, а ближайший преследователь «Гиляни» обыграл «Фламуртари» — 1:0.

«Дрита» стала чемпионом Косово, набрав 68 очков. На втором месте расположился «Гиляни» (68), уступивший в гонке за титул по дополнительным показателям. Третье место заняли «Балканы» (67).

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