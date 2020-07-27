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01:35 (мск), источник: Sport24

«Ювентус» — чемпион Италии! В 36-й раз. Победный гол — у Роналду

Последний титул в топ-5 разыгран.

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«Ювентус» в последние недели хандрит. Сложилось ощущение, что команда просто не хочет выигрывать Серию А в этом сезоне: в последних пяти матчах всего одна победа, Причем в прошлом туре, когда победа гарантировала команде Маурицио Сарри титул, «Юве» умудрился в гостях проиграть обитателю подвала турнирной таблицы «Удинезе».

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Возродить интригу в чемпионате на финише мешали лишь такая же ужасные результаты конкурентов. И «Интер», и «Аталанта» несколько раз за последние туры сыграли вничью. В итоге приблизиться к туринцам на комфортное расстояние никому не удалось.

В воскресенье у «Ювентуса» была очередная попытка завоевать титул. Но поначалу казалось, что и в матче с «Сампдорией» он потеряет очки. В первом тайме «Юве» ничего интересного сопернику не предлагал. А первый удар в створ нанес лишь на 44-й минуте.

Зато второй точный удар стал голевым. На седьмой добавленной к первому тайму минуте Криштиану Роналдо с передачи Миралема Пьянича открыл счет.

  • Гол стал для Роналду 31-м в этом сезоне Серии А.
  • Из игроков «Юве» больше удавалось забить только Феличе Борелу в сезоне-1933/34 — 32 гола.
  • У португальца есть еще два матча, чтобы стать абсолютно лучшим.
Ювентус (Турин)

Это уже десятый гол Роналду после возобновления чемпионата. Больше в топ-5 европейских лиг нет ни у одного футболиста.

Не обошлось в первом тайме и без негатива. Из-за травм «зебры» лишились сразу двух футболистов — Данило и Пауло Дибалы. Вместо них на поле появились Федерико Бернардески и Гонсало Игуаин.

Сразу после перерыва «Сампа» еще пыталась отыграться. Но на 67-й минуте, когда забил Бернардески, игра, по сути, закончилась. И Турин оставшееся до финального свистка время уже готовился к празднованиям.

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  • «Ювентус» выиграл чемпионат Италии девятый раз подряд. Лучший показатель среди топ-5 лиг.
  • Всего в истории «Юве» это 36-й титул. Хотя, болельщики команды в общий зачет включают и титулы в 2005 и 2006 годах, которые были отобраны у «Ювентуса» (с последующим исключением из Серии А) из-за Моджигейта.
  • «Ювентус» стал последним чемпионом из топ-5 лиг. «Бавария», «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Реал» оформили свои титулы раньше.
  • Маурицио Сарри стал самым старым главным тренером, который выиграл Серию А. Ему 61 год.
  • Капитан «Юве» Джорджо Кьеллини — единственный футболист «Ювентуса», который выходил хотя бы в одном матче в каждом из последних 9 чемпионских сезонов команды.
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Ювентус
2:0
Первый тайм: 1:0
Сампдория
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