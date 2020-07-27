«Ювентус» — чемпион Италии! В 36-й раз. Победный гол — у Роналду
Последний титул в топ-5 разыгран.
Последний титул в топ-5 разыгран.
«Ювентус» в последние недели хандрит. Сложилось ощущение, что команда просто не хочет выигрывать Серию А в этом сезоне: в последних пяти матчах всего одна победа, Причем в прошлом туре, когда победа гарантировала команде Маурицио Сарри титул, «Юве» умудрился в гостях проиграть обитателю подвала турнирной таблицы «Удинезе».
Возродить интригу в чемпионате на финише мешали лишь такая же ужасные результаты конкурентов. И «Интер», и «Аталанта» несколько раз за последние туры сыграли вничью. В итоге приблизиться к туринцам на комфортное расстояние никому не удалось.
В воскресенье у «Ювентуса» была очередная попытка завоевать титул. Но поначалу казалось, что и в матче с «Сампдорией» он потеряет очки. В первом тайме «Юве» ничего интересного сопернику не предлагал. А первый удар в створ нанес лишь на 44-й минуте.
Зато второй точный удар стал голевым. На седьмой добавленной к первому тайму минуте Криштиану Роналдо с передачи Миралема Пьянича открыл счет.
Это уже десятый гол Роналду после возобновления чемпионата. Больше в топ-5 европейских лиг нет ни у одного футболиста.
Не обошлось в первом тайме и без негатива.
Сразу после перерыва «Сампа» еще пыталась отыграться. Но на 67-й минуте, когда забил Бернардески, игра, по сути, закончилась. И Турин оставшееся до финального свистка время уже готовился к празднованиям.