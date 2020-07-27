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08:58 (мск), источник: ТАСС

Роналду прокомментировал победу «Ювентуса» в чемпионате Италии

ТАСС, 27 июля. Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду посвятил болельщикам команды победу в чемпионате Италии, португалец подчеркнул, что их поддержка была очень важна из-за сложной ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Об этом спортсмен написал в Instagram.

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В воскресенье «Ювентус» за два тура до окончания первенства оформил девятое подряд чемпионство.

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Ювентус (Турин)

«Рад завоевать второе подряд чемпионство и продолжать быть частью истории этого великого клуба. Этот титул посвящается всем болельщикам, особенно тем, кто пострадал из-за пандемии, заставшей нас всех врасплох. Это было непросто, но ваша смелость и поддержка давали нам силу, которая была так необходима на финишной прямой чемпионата», — написал он.

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Итальянская Серия А

Роналду проводит в «Ювентусе» второй сезон. Он является лучшим бомбардиром команды в чемпионате с 31 голом, в списке снайперов всей лиги он располагается на втором месте вслед за форвардом «Лацио» Чиро Иммобиле (34 гола).

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