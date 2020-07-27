Роналду прокомментировал победу «Ювентуса» в чемпионате Италии

«Рад завоевать второе подряд чемпионство и продолжать быть частью истории этого великого клуба. Этот титул посвящается всем болельщикам, особенно тем, кто пострадал из-за пандемии, заставшей нас всех врасплох. Это было непросто, но ваша смелость и поддержка давали нам силу, которая была так необходима на финишной прямой чемпионата», — написал он.