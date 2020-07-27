Роналду прокомментировал победу «Ювентуса» в чемпионате Италии
ТАСС, 27 июля. Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду посвятил болельщикам команды победу в чемпионате Италии, португалец подчеркнул, что их поддержка была очень важна
ТАСС, 27 июля. Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду посвятил болельщикам команды победу в чемпионате Италии, португалец подчеркнул, что их поддержка была очень важна
В воскресенье «Ювентус» за два тура до окончания первенства оформил девятое подряд чемпионство.
«Рад завоевать второе подряд чемпионство и продолжать быть частью истории этого великого клуба. Этот титул посвящается всем болельщикам, особенно тем, кто пострадал
Роналду проводит в «Ювентусе» второй сезон. Он является лучшим бомбардиром команды в чемпионате с 31 голом, в списке снайперов всей лиги он располагается на втором месте вслед за форвардом «Лацио» Чиро Иммобиле (34 гола).