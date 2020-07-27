Сарри отметил, что ему было непросто заставить работать коллективно звезд «Ювентуса»

Источник: AP 2020

В воскресенье «Ювентус» за два тура до окончания первенства Италии оформил девятое подряд чемпионство.

«Это особенное чувство. Побеждать трудно, еще труднее побеждать постоянно. В спорте не бывает гарантированных побед. Это была не прогулка в парке, а долгая, сложная, нервная работа, и команда заслуживает уважения за то, что продолжает находить мотивацию после восьми подряд чемпионских титулов», — сказал тренер.

Сарри перед началом сезона сменил на посту главного тренера Массимилиано Аллегри. Руководство клуба рассчитывало, что с новым наставником команда будет эффектнее и эффективнее действовать в атаке. «Нельзя прийти в клуб, который выиграл восемь титулов подряд, и сразу начать все менять, это неразумно. У нас были тактические трудности, не получалось заставить индивидуально сильных игроков работать вместе. Поэтому зачастую Пауло Дибала и Криштиану Роналду не выходили одновременно в стартовом составе», — рассказал специалист.

До этого Сарри никогда не побеждал в национальном чемпионате в качестве тренера. 61-летний специалист стал самым возрастным тренером, завоевавшим «скудетто». «После матча я сказал футболистам, что если им удалось завоевать титул даже под моим руководством, то они, должно быть, действительно хороши», — пошутил тренер.