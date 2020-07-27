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09:16 (мск), источник: ТАСС

Даже Сарри не помешал. «Ювентус» снова стал чемпионом Италии по футболу

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Футболисты «Ювентуса» в 36-й раз стали чемпионами Италии. За два тура до окончания турнира туринский клуб набрал 83 очка и стал недосягаем для преследующих его «Интера» (76 очков) и «Аталанты» (75), завоевав девятый титул подряд.

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Как и большинство лиг Европы, Серия А была прервана в марте и возобновилась спустя несколько месяцев в условиях пандемии коронавируса.

Итальянская Серия А

Футбол в Италии вернулся 12 июня встречами кубка страны с участием «Ювентуса», Милана, «Наполи» и «Интера», команды сыграли ответные матчи в рамках полуфинала, а уже 17 июня «Наполи» в серии пенальти со счетом 4:2 оказался сильнее туринцев (основное время — 0:0).

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На момент остановки в Серии А оставалось провести 12 туров, «Ювентус» лидировал, опережая «Лацио» на одно очко. Подопечные Маурицио Сарри, возглавившего команду перед сезоном, увеличили отрыв, одержав четыре победы подряд в поединках с «Болоньей», «Лечче», «Дженоа» и «Торино», находившимися во второй половине турнирной таблицы.

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Ювентус (Турин)

Относительные неудачи в последних пяти играх (только одна победа при двух поражениях), слабая игра в обороне и ставка на индивидуальные действия звезд в атаке не помешали туринцам выиграть «скудетто». В частности, «Лацио» был обыгран благодаря дублю Криштиану Роналду, который тем самым преодолел отметку в 50 голов в чемпионате Италии за 61 матч и побил рекорд Андрея Шевченко (68 матчей).

«Ювентус» не остановило на пути к титулу поражение от «Милана» в гостях (2:4), причем хозяева, ведомые вернувшимся в Италию в январе из США Златаном Ибрагимовичем, одержали волевую победу, забив все четыре мяча во втором тайме.

Вторую свою неудачу после вынужденного перерыва команда Сарри потерпела в игре с «Удинезе», этому сопернику туринцы проиграли впервые с 2015 года. Поражение 23 июля пришлось на круглую дату — прошло 3000 дней с тех пор, как «Ювентус» в 2012 году стал чемпионом страны и до сего момента это звание он никому не отдает.

«Это особенное чувство. Побеждать трудно, еще труднее побеждать постоянно. В спорте не бывает гарантированных побед. Это была не прогулка в парке, а долгая, сложная, нервная работа, и команда заслуживает уважения за то, что продолжает находить мотивацию после восьми подряд чемпионских титулов. После матча я сказал футболистам, что если им удалось завоевать титул даже под моим руководством, то они, должно быть, действительно хороши», — пошутил тренер, до этого ни разу не выигрывавший национальные чемпионаты, в беседе с Sky Sport Italia. «Этот титул посвящается всем болельщикам, особенно тем, кто пострадал из-за пандемии, заставшей нас всех врасплох», — написал, в свою очередь, Роналду в Instagram.

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Победа «Ювентуса» позволила вратарю команды Джанлуиджи Буффону стать 10-кратным чемпионом страны, никому ранее подобное сделать не удавалось. Долгие годы он был основным голкипером клуба, а сейчас, вернувшись из «Пари Сен-Жермен», является дублером поляка Войцеха Щенсного.

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Голевые подвиги Иммобиле и Лукаку

«Лацио», который был близок к тому, чтобы прервать гегемонию «Ювентуса», после паузы одержал две победы, но затем потерпел в пяти матчах четыре поражения, уступив в том числе «Ювентусу» (1:2), и опустился на четвертое место. В то же время команда Симоне Индзаги не посмеет назвать этот сезон провальным: благодаря победе в предыдущем туре над «Кальяри» римляне впервые с 2007 года обеспечили себе место на групповой стадии Лиги чемпионов.

Куда «Лацио» мог и не попасть без своего бомбардира Чиро Иммобиле, который борется за то, чтобы стать лучшим в Серии А и во всей Европе по результативности. На его счету сейчас 34 мяча, в то время как у Криштиану Роналду — 31. Благодаря хет-трику в последнем матче с «Вероной» Иммобиле установил рекорд чемпионатов страны для итальянских футболистов по количеству голов за один сезон — предыдущее достижение принадлежало Антонио Анджелилло (33 гола в сезоне-1958/1959).

Лацио (Рим)

Также Иммобиле стал лучшим в истории чемпионатов Италии по количеству реализованных пенальти в одном сезоне — 14, прежнее достижение (12 голов) принадлежало Криштиану Роналду (текущий сезон) и Джузеппе Синьори (сезон-1995/96).

Прорыв в этом сезоне совершили «Интер» и «Аталанта», которые оттеснили римлян в борьбе за второе-третье места. После возобновления Серии А миланцы потерпели лишь одно поражение, одержав шесть побед, и опережают в споре за второе место бергамасков на одно очко.
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Немаловажную роль в успехах «Интера» играет бельгийский нападающий Ромелу Лукаку, который в первом же сезоне в Серии А забил 23 гола.

До такой отметки никто из дебютантов «Интера» не добирался с 1998 года, когда 25 мячей забил Роналдо.

Бельгиец также повторил рекорд «нерадзурри» по количеству голов в чемпионате в выездных матчах (15), побив достижение 70-летней давности.

«Аталанта» ни разу не проиграла после возобновления чемпионата, показав шестиматчевую победную серию в поединках с середняками и аутсайдерами Серии А.

Интер (Милан)

Команда из Бергамо была близка к победе и в матче с лидером, дважды вела в счете, но «Ювентус» ушел от поражения благодаря двум голам Роналду с пенальти.

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Аталанта (Бергамо)

После той игры бергамаски сбавили темп — сказалось отсутствие длинной скамейки. Центральным поединком в последнем, 38-м туре будет матч «Аталанты» с «Интером». Однако после этого сезон для команды из Бергамо не закончится — большим испытанием для нее станет игра ¼ финала Лиги чемпионов 12 августа с «Пари Сен-Жермен».

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Ошибка по имени Балотелли

Обладатель Кубка Италии «Наполи» может оказаться на шестом месте, если обойдет «Милан», от которого отстает на одно очко. Впрочем, результат для неаполитанцев будет все же вторичен — команда благодаря победе в кубке попала в Лигу Европы, а впереди у нее ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

Из Серии А вылетают три команды, две из них уже известны. Первым неудачником стал СПАЛ, одержавший пока всего пять побед. Роковым для клуба стало поражение от другого аутсайдера турнира — «Брешиа» (1:2).

Вылетел и «Брешиа», которому не помог скандально известный нападающий Марио Балотелли, забивший всего пять мячей. Президент клуба Массимо Челлино уже сказал, что подписание вице-чемпиона Европы 2012 года было ошибкой.
Милан (Милан)

Третьей командой, которая покинет элиту, могут стать «Лечче» или «Дженоа». Спасаться нужно именно «Лечче», который отстает от генуэзцев на четыре очка.

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