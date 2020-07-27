Бывший футболист «Астаны» стал лучшим бомбардиром турецкого клуба

Бразильский полузащитник отличился в матче заключительного тура чемпионата Турции с «Трабзонспором» (1:2). Энрике реализовал пенальти на 86-й минуте.

Астана (Нур-Султан) Все о команде

Для хавбека этот мяч стал десятым за «Кайсериспор», что помогло ему стать лучшим бомбардиром команды в сезоне. При этом «Кайсериспор» занял последнее место в турецкой Суперлиге и вылетел из высшего дивизиона.