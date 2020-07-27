Бывший футболист «Астаны» стал лучшим бомбардиром турецкого клуба
Бывший футболист «Астаны» Педро Энрике стал лучшим бомбардиром турецкого «Кайсериспора».
Бывший футболист «Астаны» Педро Энрике стал лучшим бомбардиром турецкого «Кайсериспора».
Бразильский полузащитник отличился в матче заключительного тура чемпионата Турции с «Трабзонспором» (1:2). Энрике реализовал пенальти на 86-й минуте.
Для хавбека этот мяч стал десятым за «Кайсериспор», что помогло ему стать лучшим бомбардиром команды в сезоне. При этом «Кайсериспор» занял последнее место в турецкой Суперлиге и вылетел из высшего дивизиона.
Напомним, что Энрике перешел в «Астану» летом 2018 года на правах арены из ПАОКа. В казахстанской