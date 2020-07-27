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11:06 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший футболист «Астаны» стал лучшим бомбардиром турецкого клуба

Бывший футболист «Астаны» Педро Энрике стал лучшим бомбардиром турецкого «Кайсериспора».

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Бразильский полузащитник отличился в матче заключительного тура чемпионата Турции с «Трабзонспором» (1:2). Энрике реализовал пенальти на 86-й минуте.

Астана (Нур-Султан)

Для хавбека этот мяч стал десятым за «Кайсериспор», что помогло ему стать лучшим бомбардиром команды в сезоне. При этом «Кайсериспор» занял последнее место в турецкой Суперлиге и вылетел из высшего дивизиона.

Напомним, что Энрике перешел в «Астану» летом 2018 года на правах арены из ПАОКа. В казахстанской премьер-лиге провел восемь матчей. В еврокубках за столичный клуб хавбек сыграл 11 матчей и забил три гола.

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