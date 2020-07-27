Экс-лидер «Астаны» Марин Аничич забил первый гол за турецкий клуб

Босниец вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут. При этом по ходу игры команда Аничича вела 2:0, но в итоге уступила, пропустив три мяча во втором тайме.

До перехода в «Коньяспор» осенью 2019 года Аничич играл за «Астану». С казахстанским клубом он пять раз выиграл чемпионат Казахстана, трижды Суперкубок и один раз Кубок страны. За пять лет 29-летний защитник провел за столичный клуб свыше 200 матчей и забил 11 мячей.