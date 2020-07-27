Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.07
Болонья
Лечче
32
Футбол. Зарубежный
26.07
Кальяри
Удинезе
01
Футбол. Зарубежный
26.07
СПАЛ
Торино
11
Футбол. Зарубежный
26.07
Верона
Лацио
15
Футбол. Зарубежный
26.07
Рома
Фиорентина
21
Футбол. Зарубежный
26.07
Ювентус
Сампдория
20
Все события
Фоторепортажи
33ВАР против «Спартака», офис Тедеско и победа красно-белых
9Победа Петра Яна и другие бои UFC 251
11:16 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-лидер «Астаны» Марин Аничич забил первый гол за турецкий клуб

Бывший защитник «Астаны» Марин Аничич забил первый гол за свой новый клуб — турецкий «Коньяспор», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Аничич отличился в матче 34-го тура Суперлиги против «Аланьяспора» (2:3).

Читайте также
Бывший футболист «Астаны» стал лучшим бомбардиром турецкого клуба

Босниец вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут. При этом по ходу игры команда Аничича вела 2:0, но в итоге уступила, пропустив три мяча во втором тайме.

«Коньяспор» набрал 36 очков и расположился на 13-й строчке среди 18 команд. Аничич провел в чемпионате Турции 28 матчей.

До перехода в «Коньяспор» осенью 2019 года Аничич играл за «Астану». С казахстанским клубом он пять раз выиграл чемпионат Казахстана, трижды Суперкубок и один раз Кубок страны. За пять лет 29-летний защитник провел за столичный клуб свыше 200 матчей и забил 11 мячей.

Читайте также
Казахстанский клуб расстался с легионером
Даже Сарри не помешал. «Ювентус» снова стал чемпионом Италии
Московское «Динамо» объявило об уходе семи футболистов
Определился обладатель «Золотой перчатки» АПЛ
Нурмагомедов пообещал продолжить дело отца
В Петербурге прошло световое шоу в честь золотого дубля «Зенита»
Буффон выиграл чемпионат Италии рекордное число раз
Малкин заявил, что полностью сфокусирован на игре в плей-офф НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь