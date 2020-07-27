Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.07
Болонья
Лечче
32
Футбол. Зарубежный
26.07
Кальяри
Удинезе
01
Футбол. Зарубежный
26.07
СПАЛ
Торино
11
Футбол. Зарубежный
26.07
Верона
Лацио
15
Футбол. Зарубежный
26.07
Рома
Фиорентина
21
Футбол. Зарубежный
26.07
Ювентус
Сампдория
20
Все события
Фоторепортажи
33ВАР против «Спартака», офис Тедеско и победа красно-белых
9Победа Петра Яна и другие бои UFC 251
11:24 (мск), источник: Vesti.kz

Серьезное усиление «Кайрата» с «Тоболом» и потери новичка. Обзор летних трансферов КПЛ

В летнее трансферное окно серьезно укрепились пока два клуба — «Кайрат» и «Тобол». Наверняка и другие команды усилятся. При этом ощутимые кадровые потери понес новичок чемпионата Казахстана — «Каспий». Об этом и других трансферах КПЛ рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Кайрат» по традиции ведет точечную селекцию. Ранее клуб подписал Вагнера Лава, дебют которого ожидается 3 августа (ориентировочная дата рестарта чемпионата). Не исключено, что алматинцы подпишут и других новичков. Тем более что шли разговоры о приезде сенегальского полузащитника Хали Тиама, попрощавшегося уже с болгарским «Левски». Все идет к тому, что состав кайратовцев обрастет более опытными футболистами, способными помочь им не только на внутренней арене, но и в квалификации Лиги Европы.

Неплохо усиливается и «Тобол». Костанайцы пригласили защитника сборной Казахстана Сергея Малого и бывшего португальского хавбека «Иртыша» Карлоса Фонсеку. Первый уже играл в Костанае, поэтому должен быстро влиться в коллектив. А второй хорошо известен своими лидерскими и диспетчерскими качествами, чем, несомненно, поможет команде Григория Бабаяна. Если «Тобол» подпишет хорватского легионера Ивана Пешича, выступавшего ранее за «Кайсар» и карагандинский «Шахтер», то и без того сбалансированный состав костанайского клуба станет еще более грозным.

Читайте также
В КПЛ официально открылось летнее трансферное окно

Шестикратный чемпион страны «Астана» официально пока ни с кем контракт не подписывал, хотя в его ряды сватали форварда «Буджаспора» и юношеской сборной Турции Огуза Айдына и французского защитника Вильяма Реми из варшавской «Легии». Думается, это временное затишье. Рано или поздно северяне ряд игроков обязательно подпишут. Между тем в их расположение вернулись Султан Сагнаев и Рамазан Каримов, выступавшие на правах аренды за «Каспий».

На данный момент у актауского клуба больше всего отзаявленных игроков, также его состав покинули полузащитник Еркин Тапалов и форвард Айдос Таттыбаев, перебравшиеся в карагандинский «Шахтер». Еще команду покинул сербский оборонец Боян Ковачевич. Кроме того, была информация о возможном уходе и других легионеров — французов Биллала Себаихи, Сержа Ньюадзи и серба Стефана Букораца. Смогут ли актаусцы их безболезненно заменить — непонятно, поскольку не каждый игрок рискнет пойти в команду, борющуюся за выживание и имеющую в пассиве три поражения подряд.

«Шахтер», пополнившись Тапаловым и Таттыбаевым, расстался с нигерийским защитником Алию Абубакаром и казахстанским хавом Еркебуланом Нургалиевым. Если и будут у «горняков» еще изменения, то незначительные.

«Жетысу» избавился от защитника сборной Болгарии Георги Пашова и казахстанского нападающего Елжаса Алтынбекова. Последний отправился в «Кайсар», цвета которого защищал прежде.

Кызылординцы официально ни с кем не заключали соглашения, но слухи отправляют к ним бывшего вратаря павлодарского «Иртыша» Александра Заруцкого и экс-защитника «Окжетпеса» Тимура Рудосельского.

Другие клубы находятся в выжидательной позиции, но в скором времени и они начнут доукомплектовывать составы, так как имеют виды на некоторых игроков.

Трансферное окно открылось 20 июля, а закроется 9 августа.

Читайте также
Казахстанский клуб расстался с легионером
Даже Сарри не помешал. «Ювентус» снова стал чемпионом Италии
Московское «Динамо» объявило об уходе семи футболистов
Определился обладатель «Золотой перчатки» АПЛ
Нурмагомедов пообещал продолжить дело отца
В Петербурге прошло световое шоу в честь золотого дубля «Зенита»
Буффон выиграл чемпионат Италии рекордное число раз
Малкин заявил, что полностью сфокусирован на игре в плей-офф НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь