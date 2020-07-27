Серьезное усиление «Кайрата» с «Тоболом» и потери новичка. Обзор летних трансферов КПЛ

Источник: РИА "Новости"

«Кайрат» по традиции ведет точечную селекцию. Ранее клуб подписал Вагнера Лава, дебют которого ожидается 3 августа (ориентировочная дата рестарта чемпионата). Не исключено, что алматинцы подпишут и других новичков. Тем более что шли разговоры о приезде сенегальского полузащитника Хали Тиама, попрощавшегося уже с болгарским «Левски». Все идет к тому, что состав кайратовцев обрастет более опытными футболистами, способными помочь им не только на внутренней арене, но и в квалификации Лиги Европы.

Неплохо усиливается и «Тобол». Костанайцы пригласили защитника сборной Казахстана Сергея Малого и бывшего португальского хавбека «Иртыша» Карлоса Фонсеку. Первый уже играл в Костанае, поэтому должен быстро влиться в коллектив. А второй хорошо известен своими лидерскими и диспетчерскими качествами, чем, несомненно, поможет команде Григория Бабаяна. Если «Тобол» подпишет хорватского легионера Ивана Пешича, выступавшего ранее за «Кайсар» и карагандинский «Шахтер», то и без того сбалансированный состав костанайского клуба станет еще более грозным.

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Шестикратный чемпион страны «Астана» официально пока ни с кем контракт не подписывал, хотя в его ряды сватали форварда «Буджаспора» и юношеской сборной Турции Огуза Айдына и французского защитника Вильяма Реми из варшавской «Легии». Думается, это временное затишье. Рано или поздно северяне ряд игроков обязательно подпишут. Между тем в их расположение вернулись Султан Сагнаев и Рамазан Каримов, выступавшие на правах аренды за «Каспий».

На данный момент у актауского клуба больше всего отзаявленных игроков, также его состав покинули полузащитник Еркин Тапалов и форвард Айдос Таттыбаев, перебравшиеся в карагандинский «Шахтер». Еще команду покинул сербский оборонец Боян Ковачевич. Кроме того, была информация о возможном уходе и других легионеров — французов Биллала Себаихи, Сержа Ньюадзи и серба Стефана Букораца. Смогут ли актаусцы их безболезненно заменить — непонятно, поскольку не каждый игрок рискнет пойти в команду, борющуюся за выживание и имеющую в пассиве три поражения подряд.

«Шахтер», пополнившись Тапаловым и Таттыбаевым, расстался с нигерийским защитником Алию Абубакаром и казахстанским хавом Еркебуланом Нургалиевым. Если и будут у «горняков» еще изменения, то незначительные.

«Жетысу» избавился от защитника сборной Болгарии Георги Пашова и казахстанского нападающего Елжаса Алтынбекова. Последний отправился в «Кайсар», цвета которого защищал прежде.

Кызылординцы официально ни с кем не заключали соглашения, но слухи отправляют к ним бывшего вратаря павлодарского «Иртыша» Александра Заруцкого и экс-защитника «Окжетпеса» Тимура Рудосельского.

Другие клубы находятся в выжидательной позиции, но в скором времени и они начнут доукомплектовывать составы, так как имеют виды на некоторых игроков.