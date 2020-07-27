Тренер зарубежного клуба решил судьбу казахстанского футболиста за участие в бунте

Ранее стало известно, что игроки «Валмиеры», в том числе казахстанский форвард Самат Сарсенов, пожаловались швейцарскому владельцу клуба Ральфу Изенегеру на отсутствие профессиональной врачебной помощи.

— Когда Вы поняли, какой будет основной состав, кто будет играть, а кто нет?

— Вы заметили, что отстраненные игроки практически не играли в нашей команде раньше? Дайте нам фамилии!

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— Сарсенов.

— Да, кроме Сарсенова. Другие отстраненные практически не играли. Я скажу вам еще больше — в этом письме есть подписи футболистов, которые вообще не играют за нашу команду!

— Из четырех отстраненных игроков — Кожухара, Сарсенова, Лазарева, Грязнова — есть ли кто-нибудь, кто может вернуться в первую команду?

— Кожухар.

— Другие?

— Считаю, что нет, потому я в них не уверен. Ими управляет один и тот же агент — я даже не знаю его фамилию, но у меня есть информация, что они имеют прямой контакт, поэтому я не могу доверять этим людям.

45-летний Пертия работает в «Валмиере» с 2019 года. Под его руководством клуб в прошлом году впервые в своей истории пробился в Лигу Европы, где дебютирует в августе.