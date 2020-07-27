Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.07
Болонья
Лечче
32
Футбол. Зарубежный
26.07
Кальяри
Удинезе
01
Футбол. Зарубежный
26.07
СПАЛ
Торино
11
Футбол. Зарубежный
26.07
Верона
Лацио
15
Футбол. Зарубежный
26.07
Рома
Фиорентина
21
Футбол. Зарубежный
26.07
Ювентус
Сампдория
20
Все события
Фоторепортажи
33ВАР против «Спартака», офис Тедеско и победа красно-белых
9Победа Петра Яна и другие бои UFC 251
12:21 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер зарубежного клуба решил судьбу казахстанского футболиста за участие в бунте

Главный тренер «Валмиеры» Тамаз Пертия прокомментировал письмо футболистов команды в адрес руководства с требованием отставки специалиста, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на Sportacentrs.com.

Наверх

Ранее стало известно, что игроки «Валмиеры», в том числе казахстанский форвард Самат Сарсенов, пожаловались швейцарскому владельцу клуба Ральфу Изенегеру на отсутствие профессиональной врачебной помощи.

— Когда Вы поняли, какой будет основной состав, кто будет играть, а кто нет?
— Вы заметили, что отстраненные игроки практически не играли в нашей команде раньше? Дайте нам фамилии!

Читайте также
Казахстанский футболист присоединился к бунту против тренера и выпал из состава

— Сарсенов.
— Да, кроме Сарсенова. Другие отстраненные практически не играли. Я скажу вам еще больше — в этом письме есть подписи футболистов, которые вообще не играют за нашу команду!

— Из четырех отстраненных игроков — Кожухара, Сарсенова, Лазарева, Грязнова — есть ли кто-нибудь, кто может вернуться в первую команду?
— Кожухар.

— Другие?
— Считаю, что нет, потому я в них не уверен. Ими управляет один и тот же агент — я даже не знаю его фамилию, но у меня есть информация, что они имеют прямой контакт, поэтому я не могу доверять этим людям.

45-летний Пертия работает в «Валмиере» с 2019 года. Под его руководством клуб в прошлом году впервые в своей истории пробился в Лигу Европы, где дебютирует в августе.

23-летний Сарсенов перешел в «Валмиеру» в феврале из «Кайрата». В девяти матчах он забил два гола.

Читайте также
Казахстанский клуб расстался с легионером
Даже Сарри не помешал. «Ювентус» снова стал чемпионом Италии
Московское «Динамо» объявило об уходе семи футболистов
Определился обладатель «Золотой перчатки» АПЛ
Нурмагомедов пообещал продолжить дело отца
В Петербурге прошло световое шоу в честь золотого дубля «Зенита»
Буффон выиграл чемпионат Италии рекордное число раз
Малкин заявил, что полностью сфокусирован на игре в плей-офф НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь