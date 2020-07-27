Футболист «Астаны» отдал ассист в матче с восемью голами и упущенной победой на 93-й минуте

Встреча завершилась вничью — 4:4. У хозяев дубль оформил Кемаль Адеми (7-я минута, 67-я), а также отличились Фабиан Фрай (10-я) и Артур Кабрал (90+3-я). У гостей голами отметились Санди Ловрич (6-я), Жефферсон (41-я), Акош Кечкеш (45-я) и Кристофер Люнгойи (79-я).
28-летний Янга вышел на поле на 62-й минуте и отдал голевую передачу на Люнгойи, выиграв верховую борьбу.
После этой игры «Лугано», набрав 41 балл, расположился на седьмом месте из десяти, тогда как «Базель» с 60 очками остался на третьей позиции.
Янга был арендован «Лугано» в феврале. С того момента он сыграл в 11 матчах, в которых забил один гол. Его арендное соглашение рассчитано до 4 августа. Права на игрока принадлежат «Астане» до 30 июня 2022 года.