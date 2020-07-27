Футболист «Астаны» отдал ассист в матче с восемью голами и упущенной победой на 93-й минуте

Встреча завершилась вничью — 4:4. У хозяев дубль оформил Кемаль Адеми (7-я минута, 67-я), а также отличились Фабиан Фрай (10-я) и Артур Кабрал (90+3-я). У гостей голами отметились Санди Ловрич (6-я), Жефферсон (41-я), Акош Кечкеш (45-я) и Кристофер Люнгойи (79-я).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/vM8AOSgg7C0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

28-летний Янга вышел на поле на 62-й минуте и отдал голевую передачу на Люнгойи, выиграв верховую борьбу.

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После этой игры «Лугано», набрав 41 балл, расположился на седьмом месте из десяти, тогда как «Базель» с 60 очками остался на третьей позиции.