«Тобол» объявил об уходе футболиста из Бельгии за миллион евро
Костанайский «Тобол» объявил об уходе полузащитника сборной Грузии Луки Зарандии.
Костанайский «Тобол» объявил об уходе полузащитника сборной Грузии Луки Зарандии.
Форвард покинул костанайский клуб в связи истечением срока арендного соглашения. Игрок вернется в бельгийский «Зюлте Варегем».
Зарандия провел за «Тобол» два матча в КПЛ сезона-2020 и забил гол в ворота «Шахтера» (3:1) в первом туре.
В 2014 году Зарандия перешел в бельгийский «Генк», но вскоре вернулся в состав «Локомотива» (Тбилиси). Через сезон состоялся еще один отъезд за границу — на этот раз в Польшу. В «Арке» из Гдыни полузащитник провел три сезона, завоевав Кубок Польши и два Суперкубка. Последним клубом Луки стал бельгийский «Зюлте Варегем».
В чемпионате Бельгии Зарандия провел за «Зюлте Варегем» 18 матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами. В составе сборной Грузии он сыграл две встречи.
Прошлым летом «Зюлте Варегем» выкупил игрока у «Арки» за миллион евро. При этом его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 1,3 миллиона евро. Контракт с бельгийским клубом рассчитан до лета 2022 года.