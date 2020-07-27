«Тобол» объявил об уходе футболиста из Бельгии за миллион евро

Форвард покинул костанайский клуб в связи истечением срока арендного соглашения. Игрок вернется в бельгийский «Зюлте Варегем».

Зарандия провел за «Тобол» два матча в КПЛ сезона-2020 и забил гол в ворота «Шахтера» (3:1) в первом туре.

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В 2014 году Зарандия перешел в бельгийский «Генк», но вскоре вернулся в состав «Локомотива» (Тбилиси). Через сезон состоялся еще один отъезд за границу — на этот раз в Польшу. В «Арке» из Гдыни полузащитник провел три сезона, завоевав Кубок Польши и два Суперкубка. Последним клубом Луки стал бельгийский «Зюлте Варегем».

В чемпионате Бельгии Зарандия провел за «Зюлте Варегем» 18 матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами. В составе сборной Грузии он сыграл две встречи.