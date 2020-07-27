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13:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» объявил об уходе футболиста из Бельгии за миллион евро

Костанайский «Тобол» объявил об уходе полузащитника сборной Грузии Луки Зарандии.

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Форвард покинул костанайский клуб в связи истечением срока арендного соглашения. Игрок вернется в бельгийский «Зюлте Варегем».

Зарандия провел за «Тобол» два матча в КПЛ сезона-2020 и забил гол в ворота «Шахтера» (3:1) в первом туре.

Казахстанская Премьер-Лига

В 2014 году Зарандия перешел в бельгийский «Генк», но вскоре вернулся в состав «Локомотива» (Тбилиси). Через сезон состоялся еще один отъезд за границу — на этот раз в Польшу. В «Арке» из Гдыни полузащитник провел три сезона, завоевав Кубок Польши и два Суперкубка. Последним клубом Луки стал бельгийский «Зюлте Варегем».

В чемпионате Бельгии Зарандия провел за «Зюлте Варегем» 18 матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами. В составе сборной Грузии он сыграл две встречи.

Прошлым летом «Зюлте Варегем» выкупил игрока у «Арки» за миллион евро. При этом его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 1,3 миллиона евро. Контракт с бельгийским клубом рассчитан до лета 2022 года.

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