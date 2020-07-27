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13:48 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб подписал победителя юношеского ЧМ по футболу и расстался с легионером

Нигерийский защитник Алию Абубакар продолжит карьеру в кокшетауском «Окжетпесе», сообщает KazFootball.kz.

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Последним клубом Абубакара был карагандинский «Шахтер», куда он перешел в январе текущего года. В составе «горняков» он успел провести один матч в чемпионате Казахстана, выйдя 15 марта на замену в игре с «Кайратом» (1:0).

Казахстанская Премьер-Лига

До Казахстана Абубакар выступал за украинский «Олимпик», белорусский «Слуцк», финские «Кеми» и «КуПС», грузинский «Дила Гори», тунисский «Бизертин» и израильский «Ашдод».

В 2013 году защитник в составе сборной Нигерии выиграл юношеский чемпионат мира (до 17 лет) — на том турнире он провел пять полных матчей, в том числе и финал с Мексикой (3:0).

В то же время «Окжетпес» объявил об уходе Андрея Мищенко. Трудовой договор с украинским защитником прекращен по соглашению сторон. В текущем сезоне КПЛ он провел три матча.

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