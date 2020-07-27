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13:52 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб расстался с легионером

Бывший полузащитник молодежной сборной Грузии Тамаз Цецхладзе покинул «Кызыл-Жар СК», сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

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23-летний футболист не смог завоевать место в стартовом составе петропавловцев и решил попробовать себя в другом клубе. В этом сезоне КПЛ он провел три матча, но лишь в одном выходил с первых минут.

В «Кызыл-Жар СК» Цецхладзе перебрался в зимнее окно. Ранее грузин выступал на родине за «Торпедо» из Кутаиси и «Гардабани», а в Азербайджане — за «Сабаил».

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