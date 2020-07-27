Казахстанский клуб расстался с легионером
Бывший полузащитник молодежной сборной Грузии Тамаз Цецхладзе покинул «Кызыл-Жар СК», сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем
Бывший полузащитник молодежной сборной Грузии Тамаз Цецхладзе покинул «Кызыл-Жар СК», сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем
23-летний футболист не смог завоевать место в стартовом составе петропавловцев и решил попробовать себя в другом клубе. В этом сезоне КПЛ он провел три матча, но лишь в одном выходил с первых минут.
В «Кызыл-Жар СК» Цецхладзе перебрался в зимнее окно. Ранее грузин выступал на родине за «Торпедо» из Кутаиси и «Гардабани», а в Азербайджане — за «Сабаил».