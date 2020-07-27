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14:33 (мск), источник: Vesti.kz

Исходящие трансферы. Какие клубы первой лиги Казахстана провели чистку состава

Первая лига Казахстана по футболу должна была начаться еще 4 апреля, но из-за пандемии коронавируса старт турнира отложили. Ориентировочно матчи первого тура запланированы на 12 августа. Несмотря на то, что чемпионат так и не начался, некоторые клубы провели чистку состава. Более подробно об этом рассказывает корреспондент Vesti.kz.

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Согласно данным ПФЛК, «Алтай» Сергея Тимофеева отзаявил Матвея Матвиенко. 25-летний игрок присоединился к клубу из Усть-Каменогорска в январе. До этого играл за команду второй лиги «Аксу». Карьеру он собирается продолжить в другом клубе первой лиги — «Экибастузе».

В свою очередь «Экибастуз», которым руководит Серик Абдуалиев, отказался от услуг Амира Абдугалиева, Владислава Сазонова, Ернура Кусаинова, Динмухаммеда Маруа, Темира Байсуфинова, Батыра Кудайбердинова и Аслана Еркена.

«Арысь» Абдухалика Бурибаева отзаявил Дархана Арганчеева, Нурсайына Жолдасова, Владимира Седельникова, Шынгыса Сапарбекулы, Руслана Ахмедулина. Стоит отметить, что самый опытный из них — 28-летний Седельников, выступавший в разное время за «Атырау», «Тобол», «Шахтер», «Кайрат», «Иртыш» и другие казахстанские команды.

На данный момент ПФЛК изучает разные варианты проведения первой лиги. Ожидается, что она будет разбита на две конференции по семь команд. Победители групп выйдут в премьер-лигу на будущий сезон и между собой определят чемпиона.

Ранее первые две команды напрямую выходили в когорту сильнейших, а третья участвовала в переходных играх с десятым клубом премьер-лиги.

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