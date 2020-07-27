Исходящие трансферы. Какие клубы первой лиги Казахстана провели чистку состава
Первая лига Казахстана по футболу должна была начаться еще 4 апреля, но
Первая лига Казахстана по футболу должна была начаться еще 4 апреля, но
Согласно данным ПФЛК, «Алтай» Сергея Тимофеева отзаявил Матвея Матвиенко. 25-летний игрок присоединился к клубу из
В свою очередь «Экибастуз», которым руководит Серик Абдуалиев, отказался от услуг Амира Абдугалиева, Владислава Сазонова, Ернура Кусаинова, Динмухаммеда Маруа, Темира Байсуфинова, Батыра Кудайбердинова и Аслана Еркена.
«Арысь» Абдухалика Бурибаева отзаявил Дархана Арганчеева, Нурсайына Жолдасова, Владимира Седельникова, Шынгыса Сапарбекулы, Руслана Ахмедулина. Стоит отметить, что самый опытный из них — 28-летний Седельников, выступавший в разное время за «Атырау», «Тобол», «Шахтер», «Кайрат», «Иртыш» и другие казахстанские команды.
На данный момент ПФЛК изучает разные варианты проведения первой лиги. Ожидается, что она будет разбита на две конференции по семь команд. Победители групп выйдут в
Ранее первые две команды напрямую выходили в когорту сильнейших, а третья участвовала в переходных играх с десятым клубом