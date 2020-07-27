Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.07
Болонья
Лечче
32
Футбол. Зарубежный
26.07
Кальяри
Удинезе
01
Футбол. Зарубежный
26.07
СПАЛ
Торино
11
Футбол. Зарубежный
26.07
Верона
Лацио
15
Футбол. Зарубежный
26.07
Рома
Фиорентина
21
Футбол. Зарубежный
26.07
Ювентус
Сампдория
20
Все события
Фоторепортажи
25Пинок Дзагоева и пушка Облякова: победа ЦСКА в кадрах Sport24
17ВАР, пенальти и снова тема судейства. «Зенит» — в финале Кубка России после победы над «Спартаком»
14:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» объявил об уходе футболиста сборной Нигерии

Защитник сборной Нигерии Стивен Эзе покинул «Тобол», сообщает официальный сайт костанайцев.

Наверх

Клуб и игрок по соглашению сторон расторгли контракт, действовавший до конца сезона. В «Тобол» Эзе перешел зимой. На сборах он получил травмы, из-за которой в итоге не смог дебютировать в официальных матчах. В конце июня защитник перенес операцию в Турцию и сейчас занимает восстановлением.

«Футбольный клуб “Тобол” благодарит Стивена за совместную работу. Коллектив желто-зеленых желает ему скорейшего выздоровления и успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для 26-летнего Эзе «Тобол» стал второй зарубежной командой в карьере. С 2018 года и до переезда в КПЛ он выступал за пловдивский «Локомотив», с которым завоевывал Кубок Болгарии.

Казахстанская Премьер-Лига

За сборную Нигерии Эзе провел 13 матчей и выступал на Чемпионате африканских наций-2016 (на этот турнир можно заявлять только игроков из своего чемпионата). В 2018 году он попал в предварительную заявку на чемпионат мира, но в итоге не вошел в окончательный состав из 23 футболистов.

Отметим, что «Тобол» отзаявил второго легионера за сегодня, 27 июля. Ранее клуб объявил об уходе полузащитника сборной Грузии Луки Зарандии, который выступал на правах аренды из бельгийского «Зюлте Варегема».

Читайте также
Европа или РПЛ? Агент рассказал о вариантах продолжения карьеры для казахстанца Бахтиярова
Родченков требует не пускать россиян на ОИ. Это начало кампании?
Московское «Динамо» объявило об уходе семи футболистов
Ловрен: Хочу помочь «Зениту» пройти как можно дальше в ЛЧ
Жиго обожает «Спартак», но обострилась его сентиментальность
СМИ: Капитан «Зенита» перейдет в клуб АПЛ
Буффон выиграл чемпионат Италии рекордное число раз
Капитан «Спартака» выбрал Дзюбу лучшим футболистом РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь