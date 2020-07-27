«Тобол» объявил об уходе футболиста сборной Нигерии
Защитник сборной Нигерии Стивен Эзе покинул «Тобол», сообщает официальный сайт костанайцев.
Защитник сборной Нигерии Стивен Эзе покинул «Тобол», сообщает официальный сайт костанайцев.
Клуб и игрок по соглашению сторон расторгли контракт, действовавший до конца сезона. В «Тобол» Эзе перешел зимой. На сборах он получил травмы,
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Для 26-летнего Эзе «Тобол» стал второй зарубежной командой в карьере. С 2018 года и до переезда в КПЛ он выступал за пловдивский «Локомотив», с которым завоевывал Кубок Болгарии.
За сборную Нигерии Эзе провел 13 матчей и выступал на Чемпионате африканских наций-2016 (на этот турнир можно заявлять только игроков из своего чемпионата). В 2018 году он попал в предварительную заявку на чемпионат мира, но в итоге не вошел в окончательный состав из 23 футболистов.
Отметим, что «Тобол» отзаявил второго легионера за сегодня, 27 июля. Ранее клуб объявил об уходе полузащитника сборной Грузии Луки Зарандии, который выступал на правах аренды из бельгийского «Зюлте Варегема».