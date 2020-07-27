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14:59 (мск), источник: Vesti.kz

Клубы казахстанской премьер-лиги столкнулись с препятствием для трансферов легионеров

Клубы казахстанской премьер-лиги столкнулись с препятствием для подписания новичков из зарубежных чемпионатов в летнее окно, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

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Он отмечает, что иностранным футболистам тяжело попасть на территорию страны — им надо получить разрешение от межведомственной комиссии по противодействию распространения коронавируса, которая обрабатывает запросы от команд.

Казахстанская Премьер-Лига

«Сейчас не то, чтобы новичка привезти, но и своих игроков завести сложно: ряд клубов во время паузы отпустили своих легионеров домой, а теперь не могут вернуть их обратно. В общем, трансферов будет не так много, и большинство из них будут “внутренними”», — написал Кожахмет.

Летнее трансферное окно в КПЛ открылось 20 июля. Клубы могут осуществлять переходы новичков до 9 августа.

На данный момент КПЛ приостановлена во второй раз в сезоне. Турнир, в котором успели провести три полных тура, может возобновиться 3 августа.

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