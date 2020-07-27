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15:03 (мск), источник: БЕЛТА

Игорь Стасевич стал лучшим игроком 19-го тура футбольного чемпионата Беларуси

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник борисовского БАТЭ Игорь Стасевич признан лучшим игроком 19-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В домашнем поединке против «Минска», в котором борисовчане победили с результатом 6:0, 34-летний капитан БАТЭ забил один мяч и ассистировал партнерам при еще трех взятиях ворот минчан.

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Белорусская Высшая Лига

Игорь Стасевич во второй раз стал лучшим игроком тура, как и форвард солигорского «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев, ранее выступавший за столичный «Энергетик-БГУ», который лидирует в споре лучших бомбардиров, забив 12 мячей.

БАТЭ (Борисов)

Сейчас турнирную таблицу 30-го чемпионата Беларуси возглавляют «Шахтер» и БАТЭ, набравшие по 37 очков в 19 проведенных матчах, футболисты «Немана» имеют 34 зачетных балла, сыграв 18 поединков.

Матчи следующего тура пройдут 31 июля — 2 августа.

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