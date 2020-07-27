Луческу ушел с поста тренера киевского «Динамо» через четыре дня после назначения
ТАСС, 27 июля. Румынский специалист Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского «Динамо». Об этом сообщает румынская газета GSP.
ТАСС, 27 июля. Румынский специалист Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского «Динамо». Об этом сообщает румынская газета GSP.
72-летний тренер возглавил клуб в четверг. До этого он возглавлял принципиального соперника киевлян — донецкий «Шахтер» (2004−2016 гг.). Часть активных фанатов киевского клуба выступила против назначения Луческу, они обвиняют тренера в неоднократных некорректных высказываниях в адрес «Динамо» и назвали его назначение «плевком в лицо». Фанаты пообещали устроить акции протеста и призвали сотрудников клуба написать заявления на увольнение, а владельцев команды братьев Игоря и Григория Суркисов покинуть клуб.
«К сожалению, я решил отказаться от возможного сотрудничества с “Динамо” (Киев), — написал Луческу в прощальном письме. — Я благодарю семью Суркисов за оказанное доверие и сделанное приглашение, но я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны той группы фанатов, чья поддержка так нужна команде во время матчей. Мой приезд в “Динамо” не имеет никакого отношения к стоимости контракта, деньги были моей последней заботой. Я хотел вернуться в футбол, на Украину, где я испытал огромное удовольствие от работы, хотел снова войти в эту атмосферу, полную непредсказуемого футбола».
Румынский специалист возглавлял российский «Зенит» в сезоне-2016/17, с ним петербуржцы завоевали Суперкубок России. Также Луческу работал в сборных Румынии и Турции, румынских «Динамо» и «Рапиде», итальянских «Пизе», «Брешии», «Реджане» и «Интере», турецких «Бешикташе» и «Галатасарае».