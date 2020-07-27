Луческу ушел с поста тренера киевского «Динамо» через четыре дня после назначения

Источник: РИА "Новости"

72-летний тренер возглавил клуб в четверг. До этого он возглавлял принципиального соперника киевлян — донецкий «Шахтер» (2004−2016 гг.). Часть активных фанатов киевского клуба выступила против назначения Луческу, они обвиняют тренера в неоднократных некорректных высказываниях в адрес «Динамо» и назвали его назначение «плевком в лицо». Фанаты пообещали устроить акции протеста и призвали сотрудников клуба написать заявления на увольнение, а владельцев команды братьев Игоря и Григория Суркисов покинуть клуб.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--271781610f1fca4b194b" data-vnd="271781610f1fca4b194b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=271781610f1fca4b194b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«К сожалению, я решил отказаться от возможного сотрудничества с “Динамо” (Киев), — написал Луческу в прощальном письме. — Я благодарю семью Суркисов за оказанное доверие и сделанное приглашение, но я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны той группы фанатов, чья поддержка так нужна команде во время матчей. Мой приезд в “Динамо” не имеет никакого отношения к стоимости контракта, деньги были моей последней заботой. Я хотел вернуться в футбол, на Украину, где я испытал огромное удовольствие от работы, хотел снова войти в эту атмосферу, полную непредсказуемого футбола».

Под руководством Луческу «Шахтер» стал восьмикратным чемпионом Украины, семикратным обладателем Суперкубка Украины и шесть раз выигрывал кубок страны. В 2009 году «Шахтер» завоевал последний в истории Кубок УЕФА, после чего турнир был переименован в Лигу Европы.