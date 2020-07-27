Экс-игрок «Кайрата» и молодежных команд «Барселоны» сменил клуб

Предыдущий был досрочно завершен в мае из-за пандемии коронавируса. На момент остановки турнира АЕЛ занимал шестое место из 12, а «Эносис» — десятое.

АЕЛ в разное время шесть раз становился чемпионом Кипра. Последний титул клуб из Лимасола завоевал в сезоне-2011/12. Также в семи случаях был обладателем Кубка страны.

Казахстанским болельщикам Риера известен по выступлениям за «Кайрат» c 2014 по 2016 год, в 41 матче забил четыре гола. В его карьере также были польский «Шленск», одесский «Черноморец», греческие «Паниониос» и «Пантракикос». С 2005 по 2007 год Риера играл за молодежные команды «Эспаньола» и «Барселоны».