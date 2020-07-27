Игорь Суркис: Луческу — главный тренер киевского «Динамо». И я не забирал его из «Шахтера»

— Можете все-таки прояснить ситуацию?
— Луческу — главный тренер киевского «Динамо». Я больше не хочу ничего обсуждать. Завтра он прилетает к нам. Что я еще могу добавить?
— А как же быть с его заявлением прессе об уходе?
— Ну я же не знаю.. Заявление, не заявление. Луческу — главный тренер киевского «Динамо». Точка.
— Он еще никуда не пришел, а вы уже говорите про уход.
— Однако многие не поняли, зачем вы пригласили специалиста, который 12 лет успешно отработал в «Шахтере»…
— Я не хочу это обсуждать. Будет пресс-конференция, вы на ней все услышите.
— Не опасаетесь, что фанаты «Динамо» «затравят» Луческу?
— Думаю, у нас умные фанаты. Они поймут, что когда команда начнет прогрессировать и показывать качественный футбол, то такова профессиональная тренерская работа. И потом я не забирал Луческу из «Шахтера». Он был свободен. Я имею право пригласить того специалиста, кого посчитаю нужным. На мой взгляд, Мирча огромный профессионал и большой мотиватор. Уверен, он принесет пользу «Динамо». А если люди искренне болеют за нашу команду, то они должны будут радоваться успехам при этом тренере.