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19:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игорь Суркис: Луческу — главный тренер киевского «Динамо». И я не забирал его из «Шахтера»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис подчеркнул в разговоре с корреспондентом «СЭ», что Мирча Луческу остается главным тренером команды. Сегодня румынский специалист сообщил, что покидает свой пост, так как его не восприняли болельщики.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Можете все-таки прояснить ситуацию?

— Луческу — главный тренер киевского «Динамо». Я больше не хочу ничего обсуждать. Завтра он прилетает к нам. Что я еще могу добавить?

— А как же быть с его заявлением прессе об уходе?

— Ну я же не знаю.. Заявление, не заявление. Луческу — главный тренер киевского «Динамо». Точка.

Динамо (Киев)

— Никуда не уходит?

— Он еще никуда не пришел, а вы уже говорите про уход.

— Однако многие не поняли, зачем вы пригласили специалиста, который 12 лет успешно отработал в «Шахтере»…

— Я не хочу это обсуждать. Будет пресс-конференция, вы на ней все услышите.

Шахтер (Донецк)

— Не опасаетесь, что фанаты «Динамо» «затравят» Луческу?

— Думаю, у нас умные фанаты. Они поймут, что когда команда начнет прогрессировать и показывать качественный футбол, то такова профессиональная тренерская работа. И потом я не забирал Луческу из «Шахтера». Он был свободен. Я имею право пригласить того специалиста, кого посчитаю нужным. На мой взгляд, Мирча огромный профессионал и большой мотиватор. Уверен, он принесет пользу «Динамо». А если люди искренне болеют за нашу команду, то они должны будут радоваться успехам при этом тренере.

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