Игорь Суркис: Луческу — главный тренер киевского «Динамо». И я не забирал его из «Шахтера»

Источник: Спорт-Экспресс

— Можете все-таки прояснить ситуацию?

— Луческу — главный тренер киевского «Динамо». Я больше не хочу ничего обсуждать. Завтра он прилетает к нам. Что я еще могу добавить?

— А как же быть с его заявлением прессе об уходе?

— Ну я же не знаю.. Заявление, не заявление. Луческу — главный тренер киевского «Динамо». Точка.

Динамо (Киев) Все о команде

— Никуда не уходит?

— Он еще никуда не пришел, а вы уже говорите про уход.

— Однако многие не поняли, зачем вы пригласили специалиста, который 12 лет успешно отработал в «Шахтере»…

— Я не хочу это обсуждать. Будет пресс-конференция, вы на ней все услышите.

Шахтер (Донецк) Все о команде

— Не опасаетесь, что фанаты «Динамо» «затравят» Луческу?