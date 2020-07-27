СМИ: Артур улетел в Бразилию и отказывается возвращаться в «Барселону»

По информации издания, после завершения чемпионата Испании 23-летний хавбек отправился на Ибицу, чтобы провести несколько дней в отпуске. Позднее футболист улетел в Бразилию, откуда по телефону сообщил каталонскому клубу о нежелании возвращаться в Испанию. «Барселона», в свою очередь, предупредила Артура, что у него есть контрактные обязательства, и что его поведение может повлечь серьезные санкции.