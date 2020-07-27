СМИ: Артур улетел в Бразилию и отказывается возвращаться в «Барселону»

По информации издания, после завершения чемпионата Испании 23-летний хавбек отправился на Ибицу, чтобы провести несколько дней в отпуске. Позднее футболист улетел в Бразилию, откуда по телефону сообщил каталонскому клубу о нежелании возвращаться в Испанию. «Барселона», в свою очередь, предупредила Артура, что у него есть контрактные обязательства, и что его поведение может повлечь серьезные санкции.
В конце июня «Барселона» объявила о переходе Артура в туринский «Ювентус» за 72 миллиона евро. Стороны договорились, что полузащитник будет выступать за «сине-гранатовых» до фактического завершения сезона-2019/20.
«Барселона» проведет ответный матч 1/8 финала Лига чемпионов с итальянским «Наполи» на своем поле 8 августа. Первая игра, состоявшаяся в Италии в феврале, завершилась со счетом 1:1.