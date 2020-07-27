Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.07
Кальяри
Удинезе
01
Футбол. Зарубежный
26.07
СПАЛ
Торино
11
Футбол. Зарубежный
26.07
Верона
Лацио
15
Футбол. Зарубежный
26.07
Ювентус
Сампдория
20
Футбол. Зарубежный
28.07
Парма
Аталанта
Футбол. Зарубежный
28.07
Интер
Наполи
Все события
Фоторепортажи
33ВАР против «Спартака», офис Тедеско и победа красно-белых
25Пинок Дзагоева и пушка Облякова: победа ЦСКА в кадрах Sport24
23:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Артур улетел в Бразилию и отказывается возвращаться в «Барселону»

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Полузащитник «Барселоны» Артур не хочет возвращаться в расположение испанского футбольного клуба для участия в матчах Лиги чемпионов, сообщает Diario Sport.

Наверх
Источник: AFP 2020

По информации издания, после завершения чемпионата Испании 23-летний хавбек отправился на Ибицу, чтобы провести несколько дней в отпуске. Позднее футболист улетел в Бразилию, откуда по телефону сообщил каталонскому клубу о нежелании возвращаться в Испанию. «Барселона», в свою очередь, предупредила Артура, что у него есть контрактные обязательства, и что его поведение может повлечь серьезные санкции.

Ювентус (Турин)

В конце июня «Барселона» объявила о переходе Артура в туринский «Ювентус» за 72 миллиона евро. Стороны договорились, что полузащитник будет выступать за «сине-гранатовых» до фактического завершения сезона-2019/20.

Барселона (Барселона)

«Барселона» проведет ответный матч 1/8 финала Лига чемпионов с итальянским «Наполи» на своем поле 8 августа. Первая игра, состоявшаяся в Италии в феврале, завершилась со счетом 1:1.

Читайте также
 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Богиня Копакабаны делает с мячом такое, что вам и не снилось
Родченков требует не пускать россиян на ОИ. Это начало кампании?
Что будет с карьерой Емельяненко после поражения от Исмаилова
Первый канал в прямом эфире покажет матч за Суперкубок России
Глава киевского «Динамо» опроверг скандальную отставку Луческу
Юлия Липницкая впервые показала дочку и раскрыла ее имя (фото)
Юрген Клопп: Теперь будет интересно следить за «Зенитом»
Бывший главный тренер «Рубина» возглавил «Валенсию»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь