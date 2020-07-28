Пеле поздравил Роналду с чемпионством «Ювентуса»
Трехкратный чемпион мира Пеле поздравил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду с победой в чемпионате Италии.
Трехкратный чемпион мира Пеле поздравил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду с победой в чемпионате Италии.
Также он отметил своих соотечественников — бразильцев из туринского клуба.
«Криштиану — современный атлет, который показывает всем, что успех всегда приходит к тем, кто предан и любит то, что он делает. Также я хотел бы поздравить моих