Новичок за два миллиона евро может покинуть «Астану»
Новичок «Астаны» Пиерос Сотириу может покинуть столичный клуб в случае очередного переноса возобновления чемпионата Казахстана по футболу, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на 24sports.
Новичок «Астаны» Пиерос Сотириу может покинуть столичный клуб в случае очередного переноса возобновления чемпионата Казахстана по футболу, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на 24sports.
По информации источника, 27-летний нападающий сборной Кипра может уйти в аренду. В услугах форварда заинтересован кипрский клуб «Омония», который готов арендовать игрока у «Астаны» на один год и платить половину зарплаты.
Ранее сообщалось, что КПЛ возобновится 3 августа. В текущем сезоне Сотириу сыграл три матча и забил два гола.
Официально о переходе Сотириу «Астана» объявила 20 февраля. Соглашение с игроком рассчитано на три года. Согласно Transfermarkt, трансфер Сотириу обошелся казахстанскому клубу в два миллиона евро.