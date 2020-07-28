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10:20 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок за два миллиона евро может покинуть «Астану»

Новичок «Астаны» Пиерос Сотириу может покинуть столичный клуб в случае очередного переноса возобновления чемпионата Казахстана по футболу, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на 24sports.

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По информации источника, 27-летний нападающий сборной Кипра может уйти в аренду. В услугах форварда заинтересован кипрский клуб «Омония», который готов арендовать игрока у «Астаны» на один год и платить половину зарплаты.

Ранее сообщалось, что КПЛ возобновится 3 августа. В текущем сезоне Сотириу сыграл три матча и забил два гола.

Официально о переходе Сотириу «Астана» объявила 20 февраля. Соглашение с игроком рассчитано на три года. Согласно Transfermarkt, трансфер Сотириу обошелся казахстанскому клубу в два миллиона евро.

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