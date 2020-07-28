«Барселона» показала не публиковавшееся ранее видео с юным Месси
«Барселона» распространила в своих аккаунтах в социальных сетях видео с Лионелем Месси, которое, как уверяют в
«Барселона» распространила в своих аккаунтах в социальных сетях видео с Лионелем Месси, которое, как уверяют в
На видео запечатлено два архивных эпизода с участием юного Месса. В обоих случаях он эффектно обыгрывает защитников. В первом случае Лионель не сумел реализовать выход один на один с вратарем, а во втором аргентинец уверенно переиграл голкипера.
«Вы являетесь фанатом Лео Месси? Мы покажем вам некоторые из лучших моментов игры аргентинца в молодежной команде “Барсы”, которые вы не видели ранее», — говорится в официальном твиттере каталонского клуба.
Это же видео было опубликовано в инстаграме «Барселоны» и на момент публикации этой новости собрало более 3,2 млн просмотров. В описании отмечается, что это видео не публиковалось ранее.