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10:29 (мск), источник: Sport24

«Барселона» показала не публиковавшееся ранее видео с юным Месси

«Барселона» распространила в своих аккаунтах в социальных сетях видео с Лионелем Месси, которое, как уверяют в пресс-службе клуба, не публиковалось ранее.

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На видео запечатлено два архивных эпизода с участием юного Месса. В обоих случаях он эффектно обыгрывает защитников. В первом случае Лионель не сумел реализовать выход один на один с вратарем, а во втором аргентинец уверенно переиграл голкипера.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вы являетесь фанатом Лео Месси? Мы покажем вам некоторые из лучших моментов игры аргентинца в молодежной команде “Барсы”, которые вы не видели ранее», — говорится в официальном твиттере каталонского клуба.

Это же видео было опубликовано в инстаграме «Барселоны» и на момент публикации этой новости собрало более 3,2 млн просмотров. В описании отмечается, что это видео не публиковалось ранее.

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