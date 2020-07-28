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10:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Месси стал лучшим дриблером чемпионата Испании в шестой раз за 10 лет

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим дриблером чемпионата Испании-2019/20, сообщает Marca.

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Источник: Спорт-Экспресс

33-летний аргентинец совершил 182 обводки за сезон и с запасом занял первое место в рейтинге. Второе место — у полузащитника «Бетиса» Набиля Фекира (98 обводок), на третью строчку попал Андре-Франк Замбо из «Вильярреала» (86).

Месси становился лучшим дриблером по итогам сезона чемпионата Испании 6 раз за последние 10 лет. Аргентинец продемонстрировал лучший показатель в сезоне-2010/11, совершив 186 обводок. В сезоне-2019/20 на счету Месси 25 голов и 22 результативных передачи в 33 матчах чемпионата Испании.

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