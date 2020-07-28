«Динамо» опровергло информацию об уходе Луческу с поста главного тренера

Источник: РИА "Новости"

Бывший тренер донецкого «Шахтера» Луческу возглавил «Динамо» 23 июля. В понедельник СМИ опубликовали заявление специалиста о том, что он принял решение уйти в отставку из-за негативной реакции болельщиков на его назначение. Однако агент, представляющий интересы Луческу, Аркадий Запорожану, в разговоре с корреспондентом РИА Новости опроверг информацию об отставке, добавив, что во вторник специалист прилетит в Киев, где продолжит работу в качестве главного тренера «Динамо».

«На страницы румынской прессы попал текст письма, которое Мирча Луческу адресовал лично Игорю Суркису еще в минувшую субботу, 25 июля. Сопровождая электронное послание телефонным звонком, господин Луческу акцентировал в разговоре с президентом “Динамо” на том, что не хотел бы своим присутствием в команде создать какие-либо проблемы семье Суркисов. Поэтому, находясь под неизгладимым впечатлением от реакции части киевских болельщиков и СМИ в связи с его приглашением в “Динамо”, Мирча вынужден был поделиться с Игорем Михайловичем некоторыми сомнениями», — говорится в заявлении «Динамо».

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«Кроме задушевной беседы, Игорь Суркис в тот же день ответил господину Луческу таким же личным посланием в эпистолярном жанре. На что, в свою очередь, Мирча тоже письменно заверил президента “Динамо” в том, что он готов принять этот вызов и приступить к работе уже во вторник, 28 июля. Поскольку вокруг данной темы продолжаются спекуляции, президент “Динамо” решил обнародовать переписку с господином Луческу, дабы не плодить слухи и сплетни о реальных намерениях сторон», — добавляется в сообщении.

Луческу в письме сообщает, что принял решение отказаться от сотрудничества с «Динамо», отметив, что не может навредить команде из-за реакции фанатов на его назначение, которые будут «действовать против интересов клуба». Суркис ответил румынскому специалисту, что «волна эмоций части болельщиков “Динамо” не может стать определяющим фактором для будущего команды, которая готова к новым испытаниям» и что решение о его назначении было «всесторонне осмысленным, ответственным и в высшей степени мотивированным».

После чего Луческу в ответ написал, что «никогда не пасовал перед трудностями» и с поддержкой руководства «Динамо» готов начать работу в киевском клубе во вторник.