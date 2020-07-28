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15:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игрок «Реала» заразился коронавирусом

Нападающий «Реала» Мариано Диас заразился коронавирусом, сообщает Marca.

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Источник: AP 2020

В настоящее время он находится в изоляции.

Диас, как и другие игроки, получил несколько дней отдыха после завершения чемпионата Испании. По завершении каникул «Реал» провел тестирование на коронавирус. В текущем сезоне 26-летний представить Доминиканской республики забил 1 гол в 7 матчах.

Реал (Мадрид)

На 7 августа запланирован ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». В первом матче «горожане» победили со счетом 2:1.

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