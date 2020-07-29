Бывший футболист «Спартака» бросил русскую жену ради бразильской модели

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Бразильский нападающий познакомился с Дорожко во время своего выступления за «Спартак». Адриано защищал цвета столичного клуба с 2017 по 2019 год. Минувшим летом форвард вернулся на родину и подписал контракт с «Палмейрасом». Вместе с футболистом в Бразилию переехали и Екатерина. В ноябре прошлого года пара поженилась, свадьба прошла в Сан-Паулу.

В воскресенье Адриано забил гол в матче чемпионата штата Сан-Паулу и отпраздновал его, показав букву «L». По информации бразильского портала R7.com, этот жест игрока был обращен его новой возлюбленной — 27-летней бразильской модели Луме Симонш. Ранее Адриано удалил все совместные фотографии с Дорожко из своего аккаунта в Instagram.

Адриано состоит в отношениях с Симонш уже более четырех месяцев. Модель посещает домашние матчи «Палмейраса», за который выступает 33-летний форвард, и отмечает нападающего в своих публикациях в stories.