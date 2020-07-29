Бывший футболист «Спартака» бросил русскую жену ради бразильской модели
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
Бразильский нападающий познакомился с Дорожко во время своего выступления за «Спартак». Адриано защищал цвета столичного клуба с 2017 по 2019 год. Минувшим летом форвард вернулся на родину и подписал контракт с «Палмейрасом». Вместе с футболистом в Бразилию переехали и Екатерина. В ноябре прошлого года пара поженилась, свадьба прошла в
В воскресенье Адриано забил гол в матче чемпионата штата
Адриано состоит в отношениях с Симонш уже более четырех месяцев. Модель посещает домашние матчи «Палмейраса», за который выступает 33-летний форвард, и отмечает нападающего в своих публикациях в stories.
У Адриано также есть трое детей от предыдущего брака, который распался после знакомства футболиста с Дорожко.