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19:00 (мск), источник: Vesti.kz

Рестарт КПЛ 3 августа оказался под угрозой

Казахстанская премьер-лига может не возобновиться 3 августа, как ориентировочно запланировано. Об этом сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

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Как отмечает источник, большинство клубов уже прибыли в Алматы и готовятся к четвертому туру, поэтому удивились информации о возможном переносе рестарта.

«Это уже не смешно. Но пока нет разрешения на рестарт КПЛ 3 августа. Оказалось, что от правительства еще не получено добро на его проведение. И даже несмотря на сегодняшнее заявление министра здравоохранения Алексея Цоя о смягчении карантина, футболу могут и не дать зеленый свет.

Как меня заверили в федерации футбола, они делают все, чтобы получить это разрешение и стартовать 3 августа. Но риск того, что его не дадут, есть. И как показывает практика, федерация нынче не столь эффективна, когда необходимо защитить интересы футбола страны. Тем не менее нам остается лишь ждать и верить…, — написал Кожахмет.

Ранее появился ориентировочный календарь КПЛ на четыре тура, которые могут провести в Алматы и Талгаре. Впервые турнир был приостановлен 16 марта после двух полных туров, а третий состоялся 1 июля.

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