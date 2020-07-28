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20:08 (мск), источник: Vesti.kz

Главный тренер «Кайрата» Шпилевский сделал заявление перед рестартом КПЛ

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский поделился ожиданиями от возобновления казахстанской премьер-лиги.

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Второй рестарт турнира может случиться 3 августа. Все игры будут проходить в локации Алматы — Талгар.

«У моих парней отличный настрой, мы в предвкушении рестарта 3 августа. Мы готовы», — написал Шпилевский.

Отметим, что «Кайрат» с девятью очками возглавляет таблицу КПЛ. Алматинцы на два балла опережают «Тобол» и «Астану», которые провели на матч меньше.

Ранее стало известно, что рестарт КПЛ 3 августа оказался под угрозой. В турнире успели провести три полных тура.

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