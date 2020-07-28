Главный тренер «Кайрата» Шпилевский сделал заявление перед рестартом КПЛ

Второй рестарт турнира может случиться 3 августа. Все игры будут проходить в локации Алматы — Талгар.

«У моих парней отличный настрой, мы в предвкушении рестарта 3 августа. Мы готовы», — написал Шпилевский.

Отметим, что «Кайрат» с девятью очками возглавляет таблицу КПЛ. Алматинцы на два балла опережают «Тобол» и «Астану», которые провели на матч меньше.