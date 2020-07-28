Главный тренер «Кайрата» Шпилевский сделал заявление перед рестартом КПЛ
Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский поделился ожиданиями от возобновления казахстанской
Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский поделился ожиданиями от возобновления казахстанской
Второй рестарт турнира может случиться 3 августа. Все игры будут проходить в локации Алматы — Талгар.
«У моих парней отличный настрой, мы в предвкушении рестарта 3 августа. Мы готовы», — написал Шпилевский.
Отметим, что «Кайрат» с девятью очками возглавляет таблицу КПЛ. Алматинцы на два балла опережают «Тобол» и «Астану», которые провели на матч меньше.
Ранее стало известно, что рестарт КПЛ 3 августа оказался под угрозой. В турнире успели провести три полных тура.