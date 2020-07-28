Четырехкратный чемпион Казахстана начал переговоры о возвращении в КПЛ

30-летний колумбиец находится без клуба с июля 2019 года. Его последней командой был «Иртыш», за который он забил три гола и отдал три ассиста за 15 матчей.

После отъезда из Павлодара Каньяс пытался найти клуб в родной Колумбии. Он тренировался с «Атлетико Насьональ», который в 2016 году выигрывал Кубок Либертадорес (аналог Лиги чемпионов), «Боготой» и «Атлетико Букараманга», но от него отказались по результатам медосмотра — известно, что у футболиста одна почка.

В 2012 году Каньяс становился чемпионом Казахстана с «Шахтером», а в 2014-м, 2015-м и 2016-м — с «Астаной». С обоими клубами он играл в группе Лиги Европы, а со столичной командой еще и в группе Лиги чемпионов. Всего в КПЛ колумбиец провел семь сезонов и забил 22 гола в 170 матчах.