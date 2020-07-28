Фанаты киевского «Динамо» встретили Луческу матерными кричалками
Ультрас киевского «Динамо» собрались возле стадиона «Динамо» имени Лобановского, куда прибыл новый главный тренер киевлян Мирча Луческу. Об этом сообщает Tribuna.com.
Ультрас киевского «Динамо» собрались возле стадиона «Динамо» имени Лобановского, куда прибыл новый главный тренер киевлян Мирча Луческу. Об этом сообщает Tribuna.com.
Румынский тренер приехал на стадион на товарищеский матч «Динамо» U-19, а перед этим возложил цветы к памятнику Лобановскому. Указано, что фанаты скандируют матерную кричалку, которая означает «уходи отсюда», а также жгут файеры.
74-летний специалист был назначен главным тренером после отставки Алексея Михайличенко. Румынский тренер работал с «Зенитом» в 2016—2017 годах. Вместе с командой он выиграл Суперкубок России. С «Шахтером» он восемь раз выиграл чемпионат Украины, стал победителем Кубка УЕФА. Также становился чемпионом Румынии и Турции, выиграл Суперкубок УЕФА с «Галатасараем».