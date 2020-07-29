Экс-футболист «Кайрата» и сборной Казахстана перешел в клуб КПЛ

Клуб уже включил 28-летнего игрока в заявку для участия в казахстанской премьер-лиге на сезон-2020. Байтана заявлен под 30-м номером.

Последним клубом футболиста был карагандинский «Шахтер», за который в прошлом сезоне он провел 12 матчей и отдал одну голевую передачу. За родной «Тараз» Байтана выступал с 2010 по 2014 год и в сезонах-2015, 2016, 2018 и 2019. Также он играл за «Атырау», «Сункар», «Тобол», «Кайрат» и «Актобе».

Байтана дважды выигрывал Кубок Казахстана, становился серебряным и бронзовым призером КПЛ. В 2014 году он провел свой единственный матч за сборную Казахстана, выйдя на замену в товарищеской игре с Таджикистаном (2:1).

После трех туров «Тараз» с четырьмя очками идет на шестом месте в турнирной таблице КПЛ. Возобновление чемпионата ожидается 3 августа.