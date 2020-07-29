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11:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Конте оценил возможность перехода Месси в «Интер»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте опроверг слухи о возможном переходе нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в итальянский клуб.

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Источник: Спорт-Экспресс

Специалиста спросили, предпочел бы он иметь одного аргентинца или четырех игроков по 50 миллионов евро каждый.

— Я думаю, что оба этих сценария довольно невероятны! Я крепко держусь за своих игроков, так как они отдают все свои силы, могу это гарантировать, — цитирует Football Italia Конте. — Было бы легче перенести собор Дуомо, чем оформить переход Месси в «Интер».

Ранее итальянские СМИ сообщали, что контракт аргентинца с каталонцами истекает летом 2021 года, а миланский клуб рассчитывает заполучить его бесплатно.

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