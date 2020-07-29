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12:24 (мск), источник: Vesti.kz

КПЛ и дальше на паузе? Токаев поручил продлить карантин в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев провел совещание по проблемным вопросам эпидемиологической ситуации в Казахстане, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

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Источник: Reuters

Как пишет издание, премьер-министр Аскар Мамин доложил Президенту о том, что после введения строгих карантинных мер с 5 июля отмечается снижение количества зарегистрированных случаев на 29 процентов. Количество заразившихся стабилизировалось на уровне 1500−1600 человек в сутки. Загруженность стационаров упала на 43 процента, в том числе реанимационных палат — на 27 процентов. Число выздоровевших возросло до 63 процентов, уменьшилось количество вызовов скорой помощи. Таким образом, достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения.

Аскар Мамин также сообщил Главе государства о проводимом ежедневном мониторинге ситуации в регионах по таким ключевым показателям, как заболеваемость и смертность, доступность и качество медицинской помощи, уровень тестирования населения, обеспеченность лекарственными средствами и оборудованием для палат интенсивной терапии и реанимации.

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Министр здравоохранения Алексей Цой проинформировал Президента о подходах к поэтапному смягчению карантинных мер с учетом влияния инфраструктурных объектов на эпидемиологическую обстановку и экономику.

Глава государства подчеркнул исключительную важность дальнейшего снижения показателей заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции.

«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением», — говорится в сообщении Акорды.

Напомним, ранее появился ориентировочный календарь КПЛ на четыре тура, которые могут провести в Алматы и Талгаре. Ориентировочной датой возобновления чемпионата Казахстана называлось 3 августа. Впервые турнир был приостановлен 16 марта после двух полных туров, а третий состоялся 1 июля.

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