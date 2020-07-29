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12:27 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ объявил об уходе легионера

Петропавловский «Кызыл-Жар СК» объявил об уходе грузинского полузащитника Тамаза Цецхладзе.

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«Состав команды по семейным обстоятельствам покинул Тамаз Цецхладзе. Руководство клуба и полузащитник расторгли контракт по соглашению сторон», — говорится в официальном заявлении клуба.

В этом сезоне КПЛ Цецхладзе провел в составе «Кызыл-Жара СК» три матча. Петропавловский клуб с тремя очками занимает девятое место в турнирной таблице.

До Казахстана футболист выступал в Грузии за «Гардабани» и «Торпедо» (Кутаиси), а также в азербайджанском «Сабаиле». Вызывался в молодежную сборную Грузии.

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