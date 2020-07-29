Клуб КПЛ объявил об уходе легионера

«Состав команды по семейным обстоятельствам покинул Тамаз Цецхладзе. Руководство клуба и полузащитник расторгли контракт по соглашению сторон», — говорится в официальном заявлении клуба.

В этом сезоне КПЛ Цецхладзе провел в составе «Кызыл-Жара СК» три матча. Петропавловский клуб с тремя очками занимает девятое место в турнирной таблице.

До Казахстана футболист выступал в Грузии за «Гардабани» и «Торпедо» (Кутаиси), а также в азербайджанском «Сабаиле». Вызывался в молодежную сборную Грузии.