ПФЛК сделала официальное заявление по возобновлению сезона
Рестарт КПЛ планировался 3 августа.
Рестарт КПЛ планировался 3 августа.
Возобновление футбольных соревнований в Казахстане вновь откладывается. Об этом сообщает официальный сайт ПФЛК.
«Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщила, что в связи с поручением Президента Республики Казахстан о продлении карантинных мер в стране, проведение футбольных соревнований откладывается.
Вопрос возобновления сезона будет рассмотрен по мере завершения карантина в Республике Казахстан, — говорится в сообщении.
29 июля стало известно, что
Ориентировочной датой возобновления чемпионата Казахстана называлось 3 августа. Впервые турнир был приостановлен 16 марта после двух полных туров, а третий состоялся 1 июля.