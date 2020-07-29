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13:13 (мск), источник: Vesti.kz

ПФЛК сделала официальное заявление по возобновлению сезона

Рестарт КПЛ планировался 3 августа.

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Возобновление футбольных соревнований в Казахстане вновь откладывается. Об этом сообщает официальный сайт ПФЛК.

«Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщила, что в связи с поручением Президента Республики Казахстан о продлении карантинных мер в стране, проведение футбольных соревнований откладывается.

Вопрос возобновления сезона будет рассмотрен по мере завершения карантина в Республике Казахстан, — говорится в сообщении.

29 июля стало известно, что Касым-Жомарт Токаев поручил продлить карантин в Казахстане на две недели — до 17 августа.

Ориентировочной датой возобновления чемпионата Казахстана называлось 3 августа. Впервые турнир был приостановлен 16 марта после двух полных туров, а третий состоялся 1 июля.

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