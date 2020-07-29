«Борнмут» хочет подать в суд на Hawk-Eye. Он обвиняют систему в вылете из АПЛ
Кажется, шансы получить компенсацию у них достаточно большие.
Кажется, шансы получить компенсацию у них достаточно большие.
Английский «Борнмут», который по итогам сезона вылетел из АПЛ, вспомнил любопытный эпизод в матче 28-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Шеффилдом». На 42-й минуте после штрафного удара полузащитника «клинков» Оливера Норвуда мяч словил голкипер бирмингемцев Эрьян Нюланд. На повторе чётко видно, что норвежский вратарь зафиксировал мяч за линией ворот, прижав его к штанге. Однако система определения гола
Теперь, по информации Sky Sports, совет директоров «Борнмута» хочет подать в суд на компанию, так как считает, что эта ошибка повлияла на их вылет из АПЛ. «Вишни» не будут требовать восстановления клуба в АПЛ или признания матча на «Вилла Парк» недействительным, а просто хотят получить денежную компенсацию.
Компания признала, что мяч полностью пересёк линию ворот и должен был быть засчитан. Об этом в перерыве сказали арбитру матча Майклу Оливеру, который не получил никакого сигнала, чтобы засчитать гол «Шеффилда».
«Во время первого тайма матча “Астон Вилла” — “Шеффилд Юнайтед” произошёл инцидент, когда мяч пересёк линию ворот вратаря “Астон Виллы” Эрьяна Нюланда. Официальные лица матча не получили сигнал ни на часах, ни в наушниках. Семь камер, расположенных на трибунах вокруг ворот, были значительно закрыты вратарем, защитником и штангой ворот. Таких ситуаций никогда не наблюдалось раньше в более чем 9000 матчах, в которых действовала система определения гола
С заявлением также выступил орган, отвечающий за официальных лиц в английском футболе — Professional Game Match Officials Limited. Они объяснили, почему судьи, отвечающие за систему VAR, проигнорировали этот эпизод.
«В соответствии с протоколом IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций. — Прим. “Чемпионата”) VAR может проверять такие ситуации, но система не вмешалась в этот эпизод
Адвокат Томас Хортон объяснил, как «Борнмут» может претендовать на компенсацию за сбой в системе
«Есть аргумент, чтобы сказать, что
Мы же обратились к спортивному юристу Михаилу Прокопцу, который подтвердил тот факт, у суда есть перспективы.
«Если говорить глобально, то такие вещи не должны происходить в самом статусном чемпионате по футболу в мире. Я говорю об ошибках, которые влияют на распределение итоговых мест в турнирной таблице. Мы обычно за это ругаем наш чемпионат, но такое, как оказалось, происходит и в лучших лигах мира. Что касается юридической стороны, безусловно, учитывая, что компания, отвечающая за систему
Дмитрий Росип