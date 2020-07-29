«Реал» остался самым дорогим футбольным брендом по версии Brand Finance

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В рейтинг входят 50 клубов. Создатели рейтинга отмечают, что на стоимость команд повлиял кризис, вызванный пандемией коронавируса, из-за него по сравнению с 2019 годом она упала в сумме на €751 млн. Стоимость «Реала» упала на 13,8% и теперь составляет €1,419 млрд. На втором месте находится еще один испанский клуб «Барселона» (стоимость — €1,413 млрд), тройку самых дорогих клубов мира замыкает английский «Манчестер Юнайтед» (€1,314 млрд).

Реал (Мадрид) Все о команде

Далее в топ-10 рейтинга расположились английские «Ливерпуль» (€1,262 млрд) и «Манчестер Сити» (€1,124 млрд), германская «Бавария» (€1,056 млрд), французский «Пари Сен-Жермен» (€967 млн), английские «Челси» (€949 млн), «Тоттенхэм» (€783 млн) и «Арсенал» (€719). «Зенит» из Санкт-Петербурга опустился на 49-ю позицию, в прошлой версии рейтинга он был 46-м. Петербургский клуб является единственным представителем чемпионата России в рейтинге.