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19:00 (мск), источник: ТАСС

«Реал» остался самым дорогим футбольным брендом по версии Brand Finance

ТАСС, 29 июля. Испанский «Реал» сохранил лидерство в рейтинге самых дорогих футбольных брендов мира в 2020 году по версии консалтинговой компании Brand Finance. Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте компании.

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В рейтинг входят 50 клубов. Создатели рейтинга отмечают, что на стоимость команд повлиял кризис, вызванный пандемией коронавируса, из-за него по сравнению с 2019 годом она упала в сумме на €751 млн. Стоимость «Реала» упала на 13,8% и теперь составляет €1,419 млрд. На втором месте находится еще один испанский клуб «Барселона» (стоимость — €1,413 млрд), тройку самых дорогих клубов мира замыкает английский «Манчестер Юнайтед» (€1,314 млрд).

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Реал (Мадрид)

Далее в топ-10 рейтинга расположились английские «Ливерпуль» (€1,262 млрд) и «Манчестер Сити» (€1,124 млрд), германская «Бавария» (€1,056 млрд), французский «Пари Сен-Жермен» (€967 млн), английские «Челси» (€949 млн), «Тоттенхэм» (€783 млн) и «Арсенал» (€719). «Зенит» из Санкт-Петербурга опустился на 49-ю позицию, в прошлой версии рейтинга он был 46-м. Петербургский клуб является единственным представителем чемпионата России в рейтинге.

Наибольший рост в стоимости (+47%) отмечается у германского «Кельна», который поднялся с 50-й позиции в рейтинге на 37-ю. В тройку клубов с самой быстрорастущей стоимостью также входят английский «Лестер» (+44%) и германский «Лейпциг» (+43%).

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