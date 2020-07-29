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19:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Вратарь сборной Англии совершил лучший сейв последнего тура АПЛ

Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд совершил лучший сейв в последнем, 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Голкипер сборной Англии спас свою команду после выхода один на один в матче против «Борнмута» (1:3).

Во время загрузки произошла ошибка.

В пятерку лучших также вошли спасения в исполнении Мартина Дубравки («Ньюкасл») и Алекса Маккарти («Саутгемптон»), а также два сейва Эмилиано Мартинеса («Арсенал»).

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