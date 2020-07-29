Вратарь сборной Англии совершил лучший сейв последнего тура АПЛ
Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд совершил лучший сейв в последнем, 38-м туре Английской
Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд совершил лучший сейв в последнем, 38-м туре Английской
Голкипер сборной Англии спас свою команду после выхода один на один в матче против «Борнмута» (1:3).
В пятерку лучших также вошли спасения в исполнении Мартина Дубравки («Ньюкасл») и Алекса Маккарти («Саутгемптон»), а также два сейва Эмилиано Мартинеса («Арсенал»).