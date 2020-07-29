Уходит в аренду? Купленный за 1,5 миллиона евро форвард «Астаны» покинул Казахстан

На торжестве в кругу близких киприот узнал о предстоящем рождении сына на модной вечеринке под названием гендер пати.
Отметим, что на днях появилась информация, что Сотириу может покинуть «Астану» в случае очередного переноса рестарта чемпионата Казахстана. В услугах форварда заинтересован кипрский клуб «Омония», который готов арендовать игрока у «Астаны» на один год и платить половину зарплаты.
Напомним, сегодня, 29 июля, стало известно о продлении в Казахстане карантинных мер и вновь отложенном рестарте КПЛ. При этом Сотириу ранее вместе со своим клубом отправился в Алматы, где, как ожидается, и будет доигран сезон.
Кипрский форвард перешел в «Астану» зимой 2020 года из датского «Копенгагена». За его трансфер клуб заплатил 1,5 миллиона евро.