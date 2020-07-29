Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Лацио
Брешиа
Футбол. Зарубежный
20:30
Сассуоло
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:30
Удинезе
Лечче
Футбол. Зарубежный
20:30
Сампдория
Милан
Футбол. Зарубежный
20:30
Верона
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Рома
Все события
Фоторепортажи
8Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
11«Зенит» стал чемпионом в Краснодаре
19:59 (мск), источник: Vesti.kz

Уходит в аренду? Купленный за 1,5 миллиона евро форвард «Астаны» покинул Казахстан

Новичок «Астаны» Пиерос Сотириу покинул Казахстан, сообщают Vesti.kz. В своем аккаунте в Instagram форвард поделился видео с домашнего праздника, совместные снимки опубликовала и его супруга.

Наверх

На торжестве в кругу близких киприот узнал о предстоящем рождении сына на модной вечеринке под названием гендер пати.

Астана (Нур-Султан)

Отметим, что на днях появилась информация, что Сотириу может покинуть «Астану» в случае очередного переноса рестарта чемпионата Казахстана. В услугах форварда заинтересован кипрский клуб «Омония», который готов арендовать игрока у «Астаны» на один год и платить половину зарплаты.

Напомним, сегодня, 29 июля, стало известно о продлении в Казахстане карантинных мер и вновь отложенном рестарте КПЛ. При этом Сотириу ранее вместе со своим клубом отправился в Алматы, где, как ожидается, и будет доигран сезон.

Кипрский форвард перешел в «Астану» зимой 2020 года из датского «Копенгагена». За его трансфер клуб заплатил 1,5 миллиона евро.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
"Использую антисептик перед рукопожатием". Казахстанский супертяж - о масках, боксе и коронавирусе
«Рубин» объявил о подписании контракта с бывшим игроком «Зенита»
Фергюсон захотел боя с Макгрегором
Brand Finance: «Реал» остался самым дорогим футбольным брендом
Клуб АПЛ подаст в суд на Hawk-Eye. Он обвиняет систему в вылете
Россиянин признан болельщиками «Рейнджерс» лучшим игроком сезона
Плющенко: Трусова — лидер группы, но другие хотят ее опередить
Экс-игрок «Зенита» подписал контракт с «Краснодаром»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь