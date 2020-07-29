Казахстан получит 1,5 миллиона долларов от ФИФА из-за потерь от коронавируса

Помощь от ФИФА будет оказана всем 211-ти национальным федерациям. Каждая из них, в том числе казахстанская, получит по миллиону долларов в виде гранта и еще по 500 тысяч — на женский футбол.

Помимо грантов федерации смогут взять беспроцентные кредиты на пять миллионов долларов. Всего ФИФА потратит на эти цели 1,5 миллиарда долларов.

Средства поступят в страны до января 2021 года.

Федерации смогут использовать деньги для таких мероприятий, как перезапуск соревнований, реализация протоколов возврата к игре, участие национальных команд в соревнованиях, найм и набор персонала, обслуживание футбольной инфраструктуры, а также общие административные и эксплуатационные расходы.