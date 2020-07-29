«Юнайтед» уверен в приобретении Санчо
Клубы сосредоточены на обсуждении размера компенсации и структуры платежей.
Клубы сосредоточены на обсуждении размера компенсации и структуры платежей.
«Манчестер Юнайтед» уверен в приобретении вингера дортмундской «Боруссии».
В данный момент два клуба сосредоточены на обсуждении размера компенсации и структуры платежей. А вот согласование личного контракта видится формальностью.
По информации Sky Sports, «Боруссия» оценивает Санчо в 120 миллионов евро (109 млн. фунтов), причем 100 млн. евро (90.5 млн. фунтов) хочет получить сразу.
Однако экономический кризис, желание Санчо перебраться на «Олд Траффорд» и истекающий через два года контракт Джейдона позволяют «дьяволам» надеяться на снижение цены.
Боссы «Юнайтед» уверены, что сделка состоится, а «Боруссия» в свою очередь надеется завершить переговоры — тем или иным образом — к началу предсезонного периода 10 августа.