«Юнайтед» уверен в приобретении Санчо

Источник: AP 2020

«Манчестер Юнайтед» уверен в приобретении вингера дортмундской «Боруссии».

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Манчестер Юнайтед (Манчестер) Все о команде

В данный момент два клуба сосредоточены на обсуждении размера компенсации и структуры платежей. А вот согласование личного контракта видится формальностью.

Боруссия (Дортмунд) Все о команде

По информации Sky Sports, «Боруссия» оценивает Санчо в 120 миллионов евро (109 млн. фунтов), причем 100 млн. евро (90.5 млн. фунтов) хочет получить сразу.

Однако экономический кризис, желание Санчо перебраться на «Олд Траффорд» и истекающий через два года контракт Джейдона позволяют «дьяволам» надеяться на снижение цены.