Дубль Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Сампдорию» в чемпионате Италии

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В составе победителей дублем отметился Златан Ибрагимович (4-я и 58-я минуты), по одному голу на свой счет записали Хакан Чалханоглу (52) и Рафаэл Леау (90+2), у проигравших отличился Кристофф Аскильдсен (87).

Милан (Милан) Все о команде

На 78-й минуте игры полузащитник «Сампдории» Гонсало Марони не сумел реализовать пенальти. Ибрагимович забил 50-й и 51-й голы за «Милан». Он стал первым игроком в истории итальянского чемпионата, которому удалось забить по 50 мячей за оба миланских клуба. Швед выступал за «Интер» с 2006 по 2009 год, за это время он отличился 57 раз.

«Милан» не проигрывает 11 матчей подряд в чемпионате (восемь побед, три ничьи), клуб идет на шестом месте в турнирной таблице, набрав 63 очка. «Сампдория» проиграла третью игру кряду и располагается на 15-й строчке, имея в активе 41 очко. В заключительном, 38-м туре, миланский клуб 1 августа примет «Кальяри», «Сампдория» в этот же день на выезде встретится с «Брешиа».

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