Дубль Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Сампдорию» в чемпионате Италии
ТАСС, 29 июля. «Милан» в гостях разгромил «Сампдорию» в матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:1.
ТАСС, 29 июля. «Милан» в гостях разгромил «Сампдорию» в матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:1.
В составе победителей дублем отметился Златан Ибрагимович (4-я и 58-я минуты), по одному голу на свой счет записали Хакан Чалханоглу (52) и Рафаэл Леау (90+2), у проигравших отличился Кристофф Аскильдсен (87).
На 78-й минуте игры полузащитник «Сампдории» Гонсало Марони не сумел реализовать пенальти. Ибрагимович забил 50-й и 51-й голы за «Милан». Он стал первым игроком в истории итальянского чемпионата, которому удалось забить по 50 мячей за оба миланских клуба. Швед выступал за «Интер» с 2006 по 2009 год, за это время он отличился 57 раз.
«Милан» не проигрывает 11 матчей подряд в чемпионате (восемь побед, три ничьи), клуб идет на шестом месте в турнирной таблице, набрав 63 очка. «Сампдория» проиграла третью игру кряду и располагается на 15-й строчке, имея в активе 41 очко. В заключительном, 38-м туре, миланский клуб 1 августа примет «Кальяри», «Сампдория» в этот же день на выезде встретится с «Брешиа».
Результаты других матчей игрового дня: «Верона» — СПАЛ — 3:0; «Лацио» — «Брешиа» — 2:1; «Сассуоло» — «Дженоа» — 5:0; «Удинезе» — «Лечче» — 1:2.