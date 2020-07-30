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00:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Трабзонспор» обыграл «Аланьяспор» и завоевал Кубок Турции

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. «Трабзонспор» одержал победу над «Аланьяспором» и стал обладателем Кубка Турции по футболу.

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Финальный матч, прошедший в Стамбуле, завершился со счетом 2:0, голы забили Абдулкадир Омюр (25-я минута) и Александер Сёрлот (90+10).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Трабзонсор» стал обладателем трофея в девятый раз в своей истории.

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