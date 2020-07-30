«Трабзонспор» обыграл «Аланьяспор» и завоевал Кубок Турции
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. «Трабзонспор» одержал победу над «Аланьяспором» и стал обладателем Кубка Турции по футболу.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. «Трабзонспор» одержал победу над «Аланьяспором» и стал обладателем Кубка Турции по футболу.
Финальный матч, прошедший в Стамбуле, завершился со счетом 2:0, голы забили Абдулкадир Омюр (25-я минута) и Александер Сёрлот (90+10).
«Трабзонсор» стал обладателем трофея в девятый раз в своей истории.