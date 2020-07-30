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00:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Перенесший коронавирус Хави вернулся к работе с «Аль-Саддом»

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании по футболу Хави, возглавляющий катарский клуб «Аль-Садд», вернулся к работе с командой после того, как перенес коронавирус.

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Как отмечается на сайте «Аль-Садда», Хави провел командную тренировку в среду после того, как вылечился от COVID-19.

«Большое спасибо за все сообщения, которые я получил в эти дни. Я хочу поделиться с вами тем, что я выздоровел и вернулся домой к своей семье и работе с командой», — написал 40-летний Хави на своей странице в Instagram.

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В субботу Хави сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус, но отметил, что чувствует себя хорошо.

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Хави является воспитанником «Барселоны» и провел за испанский клуб более 700 матчей, стал в составе «сине-гранатовых» восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трижды выиграл Кубок Испании. В 2015 году он покинул «Барселону» и перешел в «Аль-Садд», который возглавил в мае 2019 года. В составе сборной Испании Хави стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

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