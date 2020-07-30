«Кальяри» обыграл «Ювентус», «Фиорентина» благодаря хет-трику Кьезы разгромила «Болонью»

«Фиорентина» дома разгромила «Болонью» — 4:0. Хет-трик оформил Федерико Кьеза, еще один гол на счету Николы Миленковича.

Также «Торино» дома уступил «Роме» — 2:3. В составе хозяев отличились Алехандро Беренгер и Уилфрид Синго. У гостей забили Эдин Джеко, Крис Смоллинг и Амаду Диавара (с пенальти).